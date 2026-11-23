PARIGI – Stellantis ha deciso: in Europa i marchi del gruppo non possono più permettersi di competere nel motorsport. Peugeot, che aveva già messo a punto l'evoluzione della hypercar 9X8 per il prossimo mondiale ingaggiando tra gli altri Robert Schwartzmann (messo sotto contratto dalla Lola per la Formula E) e Alex Quinn, non andrà avanti nel Wec, mentre alla Citroen e alla Opel è stato “concesso” di proseguire per la stagione 13 del mondiale elettrico, che per la casa tedesca, la prima a disporre di una licenza e di una scuderia propria, è allo stesso tempo quella inaugurale e finale. Restano invece in piedi i programmi clienti di Opel e di Lancia nel rally e il programmato rientro di Dodge nel Nascar in Nord America.

La decisione non è proprio un fulmine a ciel sereno perché era stata in parte anticipata nei giorni scorsi, ma, soprattutto, la riduzione dei costi era in ballo da tempo e il plenipotenziario a livello continentale, ossia Emanuele Cappellano, aveva il “fascicolo” sulla propria scrivania fin dalla nomina di Antonio Filosa ai vertici del gruppo. In sostanza sono stati confermati solo i piani che dovrebbero far affluire risorse, ma non quelli che comportano spese.

Maserati era entrata e uscita dalla Formula E nel giro di un paio di anni e quando ancora Carlos Tavares era il Ceo del gruppo, che lo ha poi “ripudiato” accompagnandolo alla porta nel 2024 con una buona uscita di 12 milioni di euro (in aggiunta ai 23 milioni di “salario”), Stellantis aveva siglato una intesa con la Formula E per la presenza di almeno due marchi. Uno era Ds, che ha lasciato alla fine dello scorso anno mettendo fine anche alla lunga cooperazione con il team statunitense Penske (che ha poi ceduto il team all'australiana Fortescue), e l'altro era la Citroen, subentrata alla Maserati nel supporto della squadra monegasca ex Venturi.

La Opel aveva valutato a lungo il mondiale optando poi per l'acquisizione di una licenza (nessun marchio del gruppo aveva mai corso con una di proprietà) e anche per la costituzione di una scuderia ufficiale ribattezzata Gse per veicolare l'immagine della gamma elettrica ad alte prestazioni. La scorsa settimana a Madrid il team diretto da Jörg Schrott, il 62enne team principal, ha fatto appena in tempo a debuttare nei test con Mitch Adams e con il rookie Theo Pourchaire, prima di venire messo di fronte alla nuova realtà. Già a fine stagione, l'esperienza del Doppio Chevron e della casa del Fulmine è destinata a passare agli archivi. Non è dato sapere con quali pendenze economiche, visto che l'adesione riguardava il quadriennio della monoposto Gen4 e che all'articolo 8.7, il regolamento della Fia prevede che in caso di ritiro anticipato i costruttori siano chiamati a corrispondere una serie di costi per l'intero periodo. Anche per i campionati il contraccolpo si fa sentire, ma mentre per il Wec il passo indietro sembra “sopportabile”, per la Formula E significa perdere due scuderie su 12.