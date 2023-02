Addio a Jean-Pierre Jabouille, portò Renault alla prima vittoria in F1. Sette stagioni nel circus, nel 1981 disse basta dopo incidente

È morto a 80 anni l’ex pilota francese Jean- Pierre Jabouille, artefice della prima vittoria della Renault in Formula 1 dove disputò 49 Gran Premi tra il 1975 e il 1981, vincendone due ma collezionando anche moltissimi ritiri. Nato a Parigi nel 1942 e laureato in ingegneria, Jabouille esordì nel circus nel 1975 con il team Williams, passando poi per la Surtees e la Tyrrel, ma poi divenne parte integrante del progetto portato avanti dalla Renault con una monoposto spinta da un motore turbo, assoluta novità per l’epoca. Era un propulsore complesso e molto delicato che si rompeva spesso in nuvolette di fumo bianco, che valsero alla sua monoposto il beffardo soprannome di "teiera gialla". A questi problemi sono legati i ben 37 ritiri che contraddistinsero la sua carriera, coronata comunque da sei pole position e tre podi, due dei quali lo videro sul gradino più alto.

La prima, storica volta fu nel Gp di Francia 1979, a Digione. Una corsa che per la maggior parte degli appassionati è legata piuttosto all’acceso duello in pista tra la Ferrari di Gilles Villeneuve e la Renault di Renè Arnoux, col canadese che conquistò il secondo posto. Jabouille provò la stessa gioia un anno dopo in Austria, poco prima del Gp del Canada che mise in pratica fine alla sua carriera in Formula 1 a causa delle fratture alle gambe riportate in un incidente causato dalla rottura di una sospensione della Renault. Nel 1981 tornò alla Ligier ma senza fortuna, abbandonando dopo poche corse. Quattro volte terzo alla 24 Ore di Le Mans - l’ultima nel 1993 a 50 anni compiuti - Jabouille divenne poi dirigente alla Ligier e quindi alla Peugeot Sport prima di creare una sua scuderia attiva nel motorsport.