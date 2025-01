Africa Eco Race 2025, l'Aprilia Tuareg Racing di Cerutti al comando nella prima tappa

Il team Aprilia Tuareg Racing ha iniziato alla grande l’edizione 2025 dell’Africa Eco Race. Dopo la tradizionale passerella di presentazione a Monte-Carlo, la gara è ufficialmente partita martedì 31 dicembre da Tangeri, con il campione in carica, Jacopo Cerutti, che ha dominato la prima delle 12 tappe previste.

La tappa di apertura prevedeva un percorso di 755 km, di cui 47 km di prova speciale, breve ma impegnativa, su pista sabbiosa e in alcuni tratti molto insidiosa. Il percorso ha condotto i piloti al primo bivacco a Tarda, alle porte del deserto, dopo aver attraversato il Medio Atlante.

Jacopo Cerutti, in sella all’Aprilia Tuareg Rally, ha chiuso la tappa di apertura davanti a tutti, confermando una prestazione promettente con l’obiettivo di difendere il titolo del 2024. Il campione in carica dell’Africa Eco Race, Cerutti, ha chiuso l’assoluta in prima posizione con un vantaggio di 55 secondi. Francesco Montanari ha chiuso in decima posizione assoluta con un distacco di +8’46’’, mentre la new entry, Marco Menichini, al debutto sulla Tuareg Rally nella classe riservata agli Under 25, ha chiuso la tappa in dodicesima posizione assoluta con un distacco di +9’54”.