Africa Eco Race 2025: Cerutti (Aprilia) torna in testa alla classifica. Montanari a podio nella 5° tappa di 629.37 km

Il Team Aprilia Tuareg Racing ha messo a segno un altro podio nella quinta tappa dell'Africa Eco Race 2025, grazie alla seconda posizione di Francesco Montanari alle spalle di Nicolas Charlier su Yamaha nella tappa da Laayoune a Dakhla, in Marocco. Un risultato positivo che si aggiunge alla riconquista della leadership nella classifica generale da parte di Jacopo Cerutti. La quinta tappa, con un percorso totale di 629.37 km, ha portato i piloti da Laayoune a Dakhla, ultima tappa marocchina prima del giorno di riposo, attraversando i paesaggi tipici del deserto del sud del Marocco.

Francesco Montanari si è ripreso dalle difficoltà incontrate durante la quarta tappa, chiudendo la quinta prova in seconda posizione assoluta a +2'30'' dal vincitore di tappa. Giornata più complessa per Jacopo Cerutti che ha chiuso in trentacinquesima posizione assoluta dopo alcune difficoltà di navigazione. Tuttavia, grazie al vantaggio accumulato sul diretto inseguitore e nelle tappe precedenti, Cerutti è tornato in testa alla classifica generale con un vantaggio di +1'30''. Anche Marco Menichini ha incontrato alcune complicazioni, terminando in ventiquattresima posizione assoluta a +33'55'' dal vincitore di tappa.