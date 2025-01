Africa Eco Race, Botturi su Yamaha vince e conquista la leadership. Ha preceduto le Aprilia di Cerutti e Montanari

L'Africa Eco Race entra nel vivo del rally raid africano con una seconda tappa in Marocco lunga e difficile che ha portato i piloti da Tarda a Tagounite attraverso 357,16 km cronometrati. Percorso che ha visto il dominio da parte dei piloti italiani, visto che le prime due posizioni della classifica assoluta non sono mai state in discussione.

Sulla Yamaha Ténéré ufficiale, il più veloce è stato Alessandro Botturi,che ha preceduto l'Aprilia Tuareg del campione in carica Jacopo Cerutti con poco meno di 3 minuti di margine. Un distacco che gli ha permesso di sorpassare il connazionale portandosi al comando della classifica generale. Alle sue spalle, Francesco Montanari, che ha mostrato una crescita significativa nella seconda tappa conquistando il terzo posto assoluto con un distacco di +32’47’’ dalla testa. Domani la speciale sarà ancora più lunga e porterà a piloti a Touizgui dopo ben 546 km.