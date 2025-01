Africa Eco Race, doppietta per l'Aprilia Tuareg nella settima tappa: Cerutti primo, seguito da Francesco Montanari

È stata una settima tappa dell'Africa Eco Race 2025 positiva, per Aprilia Tuareg Racing che, nel percorso da Benichab a Amodjar, in Mauritania, ha visto Jacopo Cerutti piazzarsi al primo posto, seguito da Francesco Montanari in seconda posizione. La tappa è stata condizionata da un incidente al checkpoint di rifornimento, che ha portato alla neutralizzazione della prova. La settima tappa, con una lunghezza totale di 467.75 km, ha condotto i piloti da Benichab ad Amodjar, in Mauritania, attraverso un percorso con sabbia, alte temperature, piste veloci, navigazione complessa e due cordoni di dune.

Il risultato di Jacopo Cerutti gli permette di ridurre il distacco in classifica generale, portandosi a +4'39'' dal leader. Francesco Montanari ha completato la doppietta chiudendo a +1'54'' dal suo compagno di squadra e confermandosi terzo nella classifica assoluta. Marco Menichini, invece, ha chiuso in ventiduesima posizione assoluta a +15'58'' dal vincitore. «In una giornata come questa - ha commentato Massimo Rivola - la prestazione passa in secondo piano. Il nostro pensiero è rivolto ad Andrea Perfetti, augurandoci che le sue condizioni possano migliorare al più presto. Gli siamo vicini e gli mandiamo tutta la nostra forza. Ottimo lavoro di Jacopo e Francesco che hanno chiuso la giornata nel modo migliore possibile».