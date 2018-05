Agag in pista all'E-Prix di Berlino con la Jaguar I-Pace eTrophy

BERLINO – Una settimana prima dell'esordio planetario, Jaguar ha anticipato che la I-Pace eTrophy sarà guidata da un pilota di eccezione: Alejandro Agag, cioè il Ceo della Formula E. La vettura da corsa per la quale la casa britannica ha organizzato uno specifico circuito collegato al mondiale “full electric” girerà sul tracciato dell'ex aeroporto di Tempelhof a Berlino sabato prossimo, in occasione dell'ePrix della capitale tedesca.

Il pubblico potrà ammirare anche una delle monoposto Gen 2, cioè l'evoluzione di quella attuale che verrà impiegata a partire dalla quinta stagione che comincia a fine anno. Grazie a questo nuovo modello ed alla potenziata capacità delle sue batterie non sarà più necessario il cambio macchina a metà gara da parte dei piloti. «Siamo lieti che Alejandro sia il primo a guidare una vettura dell’eTrophy, anche perché è stato uno dei più fervidi sostenitori della nostra entrata in Formula E», ha dichiarato James Barclay, direttore della scuderia Jaguar Racing.

«Sono onorato di guidare l’auto del Jaguar I-Pace eTrophy a Berlino», ha commentato il manager spagnolo che guida la Formula E. «Sarà una giornata entusiasmante non solo per Jaguar ma anche per il campionato – ha continuato - Quando, otto mesi fa presentammo l’eTrophy, dissi che avrei voluto mettermi al volante della I-Pace ed ora questo momento è arrivato». La rassegna monomarca accompagna il debutto del crossover a zero emissioni, il primo modello elettrico di Jaguar.L'eTrophy riservato all'I-Pace è il primo campionato riservato alle auto elettriche di produzione. Coinvolgerà fino a venti macchine ed è articolato su 10 tappe (prove libere, qualifiche e gara di 30 minuti) con pacchetti anche “Arrive and Drive” (tutto compreso, insomma) per i piloti, comunque con licenza internazionale. Le gare si disputeranno sugli stessi tracciati cittadini che ospitano la Formula E e precederanno gli ePrix. I crossover da competizione verranno realizzate dalla divisione Special Vehicle Operations (SVO) della Jaguar Land Rover.