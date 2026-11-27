Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin balzano al comando della classifica generale all'Abu Dhabi Desert Challenge, tenendo accese le ambizioni dei Dacia Sandriders nell'ultimo round del Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid 2026 (W2RC). Alla vigilia della giornata conclusiva, il pilota qatariota e il navigatore belga vantano un margine di 3 minuti e 01 secondi a bordo della loro Dacia Sandrider alimentata a carburante sostenibile.

Quarta tappa nel "Quarto Vuoto": vittoria tra le dune e sospensione ko. La quarta tappa della 35ª edizione dell'Abu Dhabi Desert Challenge – l'unica ad anello della manifestazione, con partenza e arrivo a Madinat Zayed per 258 chilometri cronometrati su 353 totali, di cui oltre 150 tra le dune del Rub' al Khali – ha messo duramente alla prova gli equipaggi.

Al-Attiyah e Lurquin hanno dovuto aprire la pista per l'intera speciale e, negli ultimi 50 chilometri, hanno accusato la rottura della sospensione posteriore. Nonostante il calo forzato di ritmo e la necessità di gestire la vettura fino al traguardo, l'equipaggio ha portato a casa la seconda vittoria di tappa consecutiva (la terza per i Dacia Sandriders nell'evento).

Nasser Al-Attiyah: "Oggi è stata una giornata davvero importante per noi perché, fungendo da apripista su un percorso caratterizzato da dune continue e tanta navigazione, abbiamo dovuto dare il massimo per mantenere il comando. Negli ultimi 50 chilometri abbiamo rotto la sospensione posteriore, il ritmo è cambiato, ma siamo stati fortunati ad arrivare al traguardo e, alla fine, abbiamo vinto la tappa."

Dopo la storica tripletta di tappa e il podio provvisorio centrato mercoledì dal team – impegnato in quello che rappresenta l'undicesimo e ultimo appuntamento stagionale del W2RC – la quarta frazione ha restituito esiti differenti per gli altri due equipaggi Dacia Sandriders:

Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger: chiudono nuovamente terzi di tappa e restano terzi nella classifica generale, dopo aver affrontato una speciale insidiosa con forti dislivelli, diversi urti sulla vettura, qualche secondo perso in avvio e un lieve errore nel finale.

Lucas Moraes e Pablo Moreno: vincitori della prima tappa lunedì e leader della generale dopo la terza, perdono terreno a causa di un complesso problema di navigazione legato a un waypoint in cima a una grande duna. Scivolano così dal primo al quinto posto in classifica generale, a 11 minuti e 50 secondi dai compagni di squadra Al-Attiyah e Lurquin.

Sébastien Loeb: "Oggi è stata dura, una tappa lunga tra le dune, con molte dune insidiose e grandi dislivelli. Abbiamo subito alcuni urti con la vettura, come tutti, credo. Nel complesso abbiamo perso un po' di tempo, soprattutto all'inizio della tappa e anche alla fine abbiamo commesso un piccolo errore. A parte questo, abbiamo fatto una buona gara. Ho cercato di mantenere un buon ritmo, Nasser era più veloce, ma per il resto non ci sono stati problemi."

Lucas Moraes: "Era un posto molto insidioso, credo che le moto si fossero già un po' perse. I segnali erano troppo a sinistra rispetto a quel waypoint in cima a una grande duna. Ci abbiamo messo tantissimo a trovarlo, è stato molto complicato per tutti. Fa parte del gioco, c'è sempre da imparare. La situazione per il Campionato è un po' particolare, ma domani avremo un'altra occasione per aiutare il team e daremo il massimo per farlo."

Titoli in palio e l'ultima tappa verso Al Ain. Con 35 punti massimi ancora in palio, la corsa ai titoli Piloti e Navigatori del W2RC 2026 resta apertissima in vista della quinta e ultima speciale di venerdì: Loeb e Boulanger inseguono a 12 lunghezze i leader del Campionato Seth Quintero e Andrew Short, mentre Al-Attiyah e Lurquin si trovano a 14 punti dalla vetta. I Dacia Sandriders, intanto, restano pienamente in corsa per il titolo Costruttori. L'atto finale porterà gli equipaggi da Madinat Zayed ad Al Ain su 219 chilometri cronometrati – la frazione più corta del round –, attraversando il tratto di dune di Al Quaa da cui la sfida decisiva del Mondiale ha preso il via lunedì scorso.