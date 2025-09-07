Al Gp di Monza record di presenze: 369.041 spettatori (+10%). È stato l'evento sportivo più visto di sempre in Italia

Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025 si e' concluso, registrando un successo straordinario in termini di pubblico, con 369.041 presenze nei giorni dell'evento, con un aumento di oltre il 10 per cento rispetto all'edizione dello scorso anno (335 mila). Mai prima d'ora cosi' tanta gente a un evento sportivo in Italia. A vincere la 96esima edizione della corsa italiana, sotto gli occhi del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e' stato Max Verstappen al volante della Red Bull RB21. Per l'olandese e' il terzo successo all'Autodromo Nazionale Monza dopo quelli del 2022 e 2023. Completando i 53 giri del tracciato in 1h13'24«325, alla media di 250,706 km/h, Max ha vinto anche la gara piu' veloce della storia, infrangendo il precedente record che resisteva dal 2003 (successo di Michael Schumacher con la Ferrari in 1h14'19«838). Come un anno fa gli altri due gradini del podio sono stati occupati dai piloti di McLaren F1 Team: il britannico Lando Norris e l'australiano Oscar Piastri, leader del campionato.

A premiarli sono stati il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia, Tullio Del Sette. Tra le autorita' anche il Presidente eletto di Abi, Geronimo La Russa, ancora nelle vesti di Presidente dell'Automobile Club Milano. Al quarto e al sesto posto i ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG Petronas) e' finito nono dopo una penalizzazione di dieci secondi. Per quanto riguarda le altre gare Luke Browning (Hitech TGR) ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 2 al termine della Feature Race. Joshua Durksen ha chiuso in seconda posizione davanti allo spagnolo Pepe Marti' (Campos Racing). Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), sostenuto dal pubblico di casa, ha concluso in quinta posizione. Settimo Gabriele Mini' (Prema Racing). La Feature Race di Formula 3 ha visto il primo successo del thailandese Tasanapol Inthraphuvasak (Campos Racing). Gli italiani: 14esimo Brando Badoer (Prema Racing), 19esimo Nicola Marinangeli (AIX Racing) e 22esimo Nicola Lacorte (DAMS Lucas Oil).