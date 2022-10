Al Mugello campionato italiano GT a Moncini e Guidetti su Honda Nsx Gt3. La Casa jap conquista anche il titolo costruttori

SCARPERIA - All’autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) la coppia formata dai lombardi Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini su Honda Nsx Gt3 ha conquistato il campionato italiano Gran Turismo 2022 vincendo l’ultima gara della stagione. Grazie a questo risultato e al contemporaneo quarto posto della Ferrari 488 Gt3 Evo del romano Daniele Di Amato e dell’argentino Josè Manuel Urcera, Honda si è aggiudicata anche il titolo costruttori. I due piloti lombardi hanno battuto sotto la bandiera a scacchi la Lamborghini Huracan del venezuelano Jonathan Cecotto e del friulano Mattia Di Giusto e l’Audi R8 del duo siculo-lombardo Simone Patrinicola e Marco Butti, scattati dalla pole position.

Ha invece dovuto alzare bandiera bianca la coppia formata da Jens Klingmann e dall’ex pilota di Formula 1 Timo Glock (Bmw M4), quest’ultimo finito nella ghiaia alla curva Poggio Secco. I due tedeschi si erano presentati al via della corsa in testa alla classifica generale. Prima della partenza della gara è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del giornalista Giovanni di Pillo scomparso il 13 ottobre scorso all’età di 67 anni a causa di una malattia. Viareggino di nascita, Di Pillo è stato commentatore televisivo del campionato mondiale di Superbike e Supersport e per molti anni la voce ufficiale del Mugello al Gran premio d’Italia di motociclismo.