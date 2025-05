Al via il 43° Rally Due Valli, tutti a caccia dei campioni in carica Crugnola e Ometto su Citroen C3

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco è arrivato al giro di boa. il 43° Rally Due Valli, quarto appuntamento della stagione che si corre oggi e domani sugli asfalti attorno a Verona, chiamato ad indirizzare la corsa ai diversi titoli in palio nella massima serie, in attesa dei verdetti nei tre rally successivi

L’organizzazione ad opera di Automobile Club Verona ha ridisegnato il percorso su 8 prove speciali per 105 km cronometrati ricavati su tratti storici per la gara, con due crono iniziali nel pomeriggio ed il resto al sabato. 156 sono gli equipaggi iscritti. In palio ci sono punti fondamentali per la corsa ai titoli italiani.

Una novità nel percorso sarà la breve prova “Alcenago” lnaugurale di appena 2,33 km). La giornata iniziale si completerà con la riscoperta della prova “Erbezzo”, un grande classico del Due Valli in una versione lunga 27,89 km che farà subito selezione. La giornata più intensa è dpms,i con 75 km di prove suddivisi in due ripetizioni della stessa “Alcenago”, seguita dalla “San Francesco” (12 km) e dalla “Cappella Fasani” (23,30 km) su parte d’asfalto coincidente con “Erbezzo”. L’assistenza ed il quartier generale del rally sono confermati all’interno della Fiera di Verona, così come Piazza Brà offrirà anche quest’anno lo splendido scenario per l’arrivo finale e la premiazione dalle 16:45, con l’Arena sullo sfondo.

Al via del Rally Due Valli si presenteranno di nuovo al comando del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco i campioni in carica Andrea Crugnola e Pietro Ometto, che hanno rafforzato il loro primato grazie alla doppietta ottenuta alla Targa Florio, la tappa precedente che ha aggiunto al successo in Piemonte dei punti pesanti in base al coefficiente maggiorato (1,5). La coppia sulla Citroen C3 preparata da Fpf Sport gommata Pirelli proverà nuovamente ad imporsi al Due Valli, dove può vantare tre successi nel 2019, 2022 e 2024 e proverà ad eguagliare il record di quattro sigilli. Distanti 6 punti in classifica, dovranno iniziare a rincorrere dalla seconda posizione Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, inizialmente capofila grazie alla vittoria in apertura al Ciocco, sugli asfalti toscani, ma apparsi più distanti su quelli siciliani. Il pilota di Cavaso del Tomba al volante della Skoda Fabia RS equipaggiata Pirelli dovrà quindi tornare ad imporsi sulle strade venete, come fatto nel 2021, quando conquistò il titolo.

Dal terzo posto con un corposo bottino di 33 punti, lo sloveno Bostjan Avbelj con il connazionale Damjian Andrejka sulla Skoda Fabia RS di MS Munaretto, gomme Pirelli, proverà sicuramente a mettere nel mirino Crugnola e Basso, ai quali ha conteso le posizioni di vertice soprattutto nelle prime due gare. Ma il Due Valli rappresenta un'occasione per Avbelj soprattutto per provare ad allungare ulteriormente il vantaggio già accumulato nella corsa al titolo per il Campionato Italiano Rally Promozione, dopo le tre vittorie consecutive che lo hanno lanciato prepotentemente al comando con 14 punti di vantaggio sugli altri. Dopo un'ottima partenza all'esordio sulla Toyota in Piemonte e una trasferta magra di soddisfazioni in Sicilia, dovrà provare ad alzare il tiro Fabio Andolfi, sempre in coppia con Marco Menchini sulla GR Yaris Rally2 calzata Pirelli, quarto in classifica con 22,5 punti. Quattro secondi posti a Verona sono invece segnati sul tabellino di Simone Campedelli, apparso rigenerato dal finale di gara alla Targa dopo un avvio di stagione avaro di risultati. Sempre affiancato da Tania Canton, su Skoda Fabia RS gommata Michelin, il romagnolo ha scalato diverse posizioni grazie al primo podio in stagione ottenuto in Sicilia ed ora cerca un guizzo per rimanere attaccato al treno scudetto-

l Due Valli gli occhi saranno puntati anche sull’idolo di casa Umberto Scandola, campione italiano nel 2023. Il pilota veronese torna all’azione sull’asfalto per un’apparizione occasionale, non in corsa per il tricolore, con Alessandro Campedelli su Citroen C3. In caso di un suo piazzamento nei primi dieci assoluto, Scandola toglierebbe punti ai concorrenti del CIAR Sparco.

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola 53,5pt; 2. Basso 47,5pt; 3. Avbelj 33pt; 4. Andolfi 22,5pt; 5. Campedelli 21pt; 6. Signor 19,5pt; 7. Daprà 14pt; 8. Ferrarotti 9,5pt; 9. Pollara 8pt; 10. Korhola 5pt;

CLASSIFICA CIR Promozione: 1. Avbelj 56pt; 2. Signor 42pt; 3. Daprà 29pt; 4. Ferrarotti 25,5pt; 5. Pollara 18pt

CLASSIFICA CIAR 2RM: 1. Pesavento 48,5pt; 2. Pisani 48pt; 3. Gobbin 29,25pt; 4. Cogni 27pt.; 5. Di Pietro 22,5pt

CALENDARIO CIAR SPARCO 2025: 21-23 marzo | 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 11-13 aprile | 19° Rally Regione Piemonte; 8-10 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1.5); 29-31 maggio | 43° Rally Due Valli; 4-6 luglio | 13° Rally Roma Capitale (coeff. 1.5); 12-14 settembre | Rally del Lazio; 17-19 ottobre | 72° Rallye Sanremo (coeff. 1.5)