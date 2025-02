Al via la Coppa Italia Karting ACI Sport Quinta Zona: si parte da Battipaglia con il 20° Trofeo Alboreto sul Circuito del Sele

Il lungo letargo invernale fatto di scelte di team e materiali, test di gomme e allenamenti volge finalmente al termine anche in Campania, con il via, dopo le “partenze anticipate” della prima, seconda e quarta zona (Lazio, Molise, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Triveneto) alla Coppa Italia ACI Sport Karting quinta zona. L’appuntamento con il taglio inaugurale della stagione 2025 è fissato per domenica 23 febbraio sul Circuito del Sele di Battipaglia, in occasione del tradizionale Trofeo Michele Alboreto, evento che taglia quest’anno il traguardo delle 20 edizioni.

Un impegno importante per cominciare, cui faranno seguito altre sei gare distribuite omogeneamente sia sul calendario che sul territorio regionale da febbraio sino ad ottobre. Dopo l'impegno sul Circuito del Sele di fine febbraio, si andrà a Casaluce per la Coppa ACI Caserta il 23 marzo. Ad aprile saranno due le gare della quinta zona: la Pista Italia Zone Cup sul Kartodromo di Castelvolturno prevista per domenica 6 e, sul kartodromo Iscaro, la Coppa Città di Chianche il giorno 27 aprile.

A maggio il minicircus del karting campano riposerà, affilando le armi per la parte finale della stagione che avrà inizio il primo giugno sul circuito internazionale Napoli di Sarno, con il XXVI Trofeo Pagliuca. La penultima prova vedrà i piloti impegnati domenica 27 luglio sulla pista Morcone per il Morcone Karting Festival, mentre la chiusura dell’anno agonistico è prevista con il Memorial Angelo Illuminato che si disputerà il 12 ottobre a Limatola sul Circuito Internazionale del Volturno.

A quel punto si tireranno le somme di un anno agonistico che si preannuncia ricco e con impegni molto variegati, dove i piloti ed i team dovranno dare dimostrazione di saper andare forte sia sulle piste più corte che su quelle più lunghe. Capacità di adattamento, rapidità nel trovare i giusti assetti faranno la differenza e mai come quest’anno chi riuscirà ad aggiudicarsi la Coppa Italia Karting Quinta Zona potrà dire di essere un pilota completo, con alle spalle un team capace di gestire qualsiasi situazione.

Per portare a correre con una spesa minima anche chi frequenta i kartodromi regolarmente con mezzi non aggiornati, è stata introdotta la “Easy race Karting” che prevede la licenza giornaliera, un’età minima di 8 anni e le categorie 60, 125 monomarcia a presa diretta, 125 con avviamento a bordo e la 125KZ Gentlemen con cambio, che potrà usare motori sino al tipo R1 ed avrà un peso di 178 kg.

Con 120 euro si potranno acquistare licenza giornaliera ed iscrizione alla gara mentre, nel caso si scegliesse di correre con gomme nuove, queste ultima si dovranno acquistare direttamente in pista.

Le categorie impegnate nella Coppa Italia Karting Quinta Zona saranno quelle nazionali: la 60 Gr3 Under 10, la 60 Gr3, la OK nazionale sia in versione Junior che Senior e la 125 KZN che sarà declinata nelle categorie Under (25-40 anni), Over (oltre 40 anni di età) ed Over 50. Regina sarà la 125 KZ2, la categoria più veloce, professionale ed impegnativa del karting nazionale.