Al via il GT World Challenge Europe, Cairoli e Marciello in gran forma. Bene l'esordio di Cola nel Super Trofeo Lamborghini

MONZA - Week end intenso e spettacolare quello appena passato all’Autodromo di Monza incentrato sulla serie internazionale Gran Turismo organizzata dalla SRO, con oltre quaranta splendidi purosangue al via. Adrenalina pura. Il primo round del campionato GT World Challenge Europe powered by AWS è stato ricco di colpi di scena dovuti principalmente alle condizioni difficili della pista, bagnata dalla pioggia già dopo pochi minuti dal semaforo verde, e da diverse forature che hanno scombussolato la classifica fino all’ultima mezz’ora prima del traguardo.

Piloti italiani in gran forma. Sul primo gradino del podio è salito il giovane Matteo Cairoli, con i compagni di squadra Christian Engelhart e Klaus Bachler su Porsche 911 GT3-R della squadra italiana Dinamic Motorsport.

Secondo è Raffaele Marciello che a ventisei anni è uno dei riferimenti della categoria dopo essere arrivato a un passo dalla F1. Marciello era al volante della Mercedes-AMG GT3 di AKKA ASP che ha condiviso Jules Gounon e Dani Juncadella.

La terza posizione assoluta è firmata Emil Frey Racing con una Lamborghini Huracan GT3 Evo di classe Silver guidata da Alex Fontana, Rolf Ineichen e Ricardo Feller. È la prima volta nella storia del campionato di SRO Motorsport che una vettura Silver riesce ad arrivare nella top-3 overall: un risultato dunque ancora più prezioso per la line up tutta svizzera che è partita dalla settima posizione in griglia.

In programma anche il primo round del Super Trofeo Lamborghini con trenta Huracan con motore 5.200-V10 da 620 CV al via delle due gare. Qui ha esordito alla grande un altro ex formulista, il romano Andrea Cola, impegnato nella categoria Pro Am con la Huracan Super Trofeo Evo del team Target Racing, che divide con il 33enne russo Dmitry Gvazav. Il risultato dà ampiamente ragione alle scelte di Andrea che in gara 1 è quarto assoluto e primo della Pro Am, mentre in gara 2 ha chiuso secondo di categoria.

Un inizio promettente che ha subito consolidato il rapporto con il compagno di equipaggio, dal quale lo separano dodici anni, e qualche cm (Dmitry è alto più di un metro e ottanta, e il sedile è dimensionato sulle sue misure, magari potrà fare qualche partita con la Rugby Roma che si è recentemente gemellata con il pilota di casa). Nessun problema per la lingua invece, mentre Cola era impegnato in pista nel suo stint, Dmitry al muretto, rapito dall’entusiasmo dei familiari del compagno di gara, urlava la prima parola che ha imparato….”Daje”!!!

Il prossimo appuntamento è previsto per il 28-30 Maggio sul circuito francese del Paul Ricard, seconda prova della dodicesima edizione della serie europea. Questo campionato monomarca internazionale, organizzato da Lamborghini Squadra Corse, si articola infatti su tre serie continentali in Europa, Asia e Nord America che prevedono 6 appuntamenti con doppie gare della durata di 50 minuti e una finale mondiale in programma a fine Ottobre sul circuito romagnolo di Misano