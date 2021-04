Al via il Rally di Croazia, tutti all'inseguimento della Yaris di Rovanperä. Neuville e Ogier dietro l'astro nascente finlandese

ZAGABRIA – La Croazia debutta nel World Rally Championship subentrando alla gara messicana, eliminata dal calendario per via della pandemia. La gara balcanica è la prima di questa stagione che si corre interamente sull'asfalto. Gli organizzatori hanno messo a punto un tracciato di 300 chilometri contro il tempo spalmati su 20 prove concentrate in soli tre giorni, tra venerdì e domenica. Nella giornata di giovedì è in programma esclusivamente lo shakedown. E in quella conclusiva è previsto il doppio passaggio sullo stage più lungo, oltre 25 km, la Bilznec – Pila. Quella di domenica, insomma, potrebbe essere una giornata ancora più ricca di sorprese in cui chi è al comando potrebbe anche non limitarsi ad amministrare il vantaggio.

Kalle Rovanperä, l'astro nascente finlandese (uno dei tanti nella storia della specialità) ingaggiato da Toyota, parte come leader del mondiale piloti. Nella generale ha 39 punti (un quarto e un secondo posto conditi da una piazza d'onore e una vittoria del Power Stage), cioè 4 in più di Thierry Neuville (Hyundai). I vincitori delle due gare disputate finora sono solo leggermente più “attardati”: il campione in carica Sébastien Ogier (Yaris) è terzo a 31, assieme al compagno di squadra Elfin Evans, mentre Ott Tänak (i20 coupé) è quinto a 27.

Entrambe le scuderie asiatiche schierano le “solite” quattro macchine. Le altre due della squadra coreana guidata dall'italiano Andrea Adamo sono affidate in Croazia a Craig Breen, confermato dopo il quarto posto in Finlandia, ed a Pierre-Louis Loubet, peraltro in gara con la Hyundai 2C Competition, ma sempre nel Wrc1. Jari-Matti Latvala, che guida il Toyota Gazoo Racing, prosegue nella valorizzazione del giapponese Katsuta Takamato, alla sua terza presenza consecutiva (due sesti posti quest'anno).

Le due Ford Fiesta della M-Sport hanno al volante Gus Greensmith e, novità di questa tappa, il francese Adrien Fourmaux. Teemu Suninen, i cui risultati non sono stati proprio esaltanti nelle tre stagioni finora corse con il team britannico (un podio l'anno, un secondo e due terzi posti), sarà in Croazia, ma con una vettura del Wrc2 nel quale sfiderà altri “ex” del Wrc1 come Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia) e Mads Ostberg (Citroen C3).