Rally di Roma Capitale, al via dal 23 al 25 luglio. Alle Terme di Caracalla la scenografica prova spettacolo inaugurale

Presentazione in grande stile per il Rally di Roma Capitale 2021 ospitata presso la sede dell’ACI in Via Marsala. All’evento hanno partecipato direttamente o in collegamento. Erano presenti il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, la Presidente dell'Automobile Club Roma Giuseppina Fusco, il Presidente della FIA Jean Todt, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Coordinatore del FIA Euroean Rally Championship Jean-baptiste Ley, il Direttore Generale ACI Sport Marco Rogano, il Presidente della Commissione Cultura, Sport e Spettacolo del Consiglio Regionale Lazio Pasquale Ciacciarelli, l'Assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini del Comune di Roma Capitale Veronica Tasciotti e il Presidente della Commissione Rally ACI Sport Daniele Settimo

Giunto alla sua nona edizione, si svolgerà dal 22 al 25 luglio prossimi e sarà il terzo appuntamento del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Rally Sparco il Rally di Roma Capitale, purtroppo ancora chiuso al pubblico per rispettare le normative sugli eventi di piazza attualmente ancora in vigore, partirà venerdì sera alle 19:00 dalla scenografica cornice di Castel Sant'Angelo e a seguire la parata dei concorrenti per le vie di Roma. Le auto sfileranno davanti al Colosseo, ai Fori Imperiale, al Vittoriano per poi giungere in zona Circo Massimo dove alle ore 20:00 prenderà il via la prima prova speciale, novità assoluta 2021, con un tracciato completamente cittadino intorno alle Terme di Caracalla.

Sabato e domenica l'azione si sposterà invece nell'entroterra laziale con base a Fiuggi, dove sarà allestito il Parco Assistenza e il Rally HQ, e prove speciali che coinvolgeranno i Comuni di Cave, Fumone, Arsoli, Arpino, Santopadre, Rocca Santo Stefano, Cervara di Roma, Collepardo, Ceprano, Capranica Prenestina, Bellegra, Rocca di Cave, Trevi nel Lazio e Guarcino per un percorso che unirà tradizione e innovazione riconosciuto dal mondo rally come uno dei più difficili e tecnici dell'intero calendario europeo. L'arrivo sarà a Fiuggi, nel pomeriggio di domenica 25 luglio.

Angelo Sticchi Damiani (Presidente Automobile Club d'Italia): "Possiamo preannunciare un grande successo – ha detto L'im Angelo Sticchi Damiani (Presidente Automobile Club d'Italia) – l’mpegno di Max Rendina e del suo staff oramai è noto a tutti, mosso da grande passione e competenza. Non possiamo nascondere il vantaggio si essere a Roma, una città stupenda e unica al mondo e la prova di Caracalla la ciliegina sulla torta. L'Automobile Club d'Italia e l'Automobile Club Roma sono stati sempre fattivamente vicini a questo evento e stanno supportando anche quest'anno il rally, una manifestazione nella quale abbiamo sempre creduto. Abbiamo tutti voglia di normalità, l'evento vuole rappresentare una ripartenza, siamo tutti cambiati dopo quello che è successo e che sta succedendo e siamo qui, a sostenere l'azione degli organizzatori e tutto quello che è possibile per valorizzare questa nostra bellissima storia nel mondo dei rally".

Giuseppina Fusco (Presidente Automobile Club Roma): "La grande sensibilità e preparazione che ruotano intorno al Rally di Roma Capitale sono la chiave del successo che ha ottenuto in questi nove anni diventando un evento di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale. L'Automobile Club Roma è da sempre a fianco di Max Rendina e del suo team per sostenere e promuovere questa manifestazione, che oltre all'aspetto meramente sportivo ha da sempre posto al centro anche tematiche di altrettanta importanza: la sicurezza e l'educazione stradale, la tutela dell'ambiente, la veicolazione e promozione di comportamenti virtuosi nel rispetto dei territori ospitanti. Sarà così anche quest'anno e auspico di cuore la migliore riuscita di questa nona edizione del Rally di Roma Capitale".

Roberto Tavani (Advisor Politiche dello Sport Regione Lazio) ha aggiunto: “Sono circa 40 gli Enti ed i comuni coinvolti e questo rende l'idea della capillarità dell'evento. Ricordo la prima partenza a Castel Sant'Angelo, la tensione, la partecipazione, la grande festa dello sport che questo evento è sempre stato”.

Max Rendina (Head of Rally di Roma Capitale) ha concluso: "Siamo fieri del Rally di Roma Capitale, aggiungeremo questo grande spettacolo delle Terme di Caracalla e spero che il prossimo anno, per la decima edizione, si possa completare l'opera aprendo completamente al pubblico".