Aldeguer nel VR46 Racing Team fino al 2028. Fermin sarà pilota ufficiale Ducati Corse e disporrà di una Desmosedici GP factory

A partire dalla stagione 2027 e per due anni, Fermin Aldeguer vestirà i colori giallo fluo del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Il pilota spagnolo, attualmente al suo secondo anno in MotoGP, sarà pilota ufficiale Ducati Corse e disporrà di una Ducati Desmosedici GP factory. Nel corso delle prime due stagioni nelle Premier Class, il pilota spagnolo «ha dimostrato il proprio talento, velocità e confermato tutto il suo potenziale come uno dei giovani più promettenti del panorama motociclistico internazionale. Ducati ha così deciso di rafforzare il proprio impegno nei confronti di Aldeguer, inserendolo al centro della propria strategia sportiva a lungo termine», annuncia Ducati Corse. Classe 2005, Aldeguer è il pilota più giovane della griglia e uno dei talenti più promettenti del panorama MotoGP.