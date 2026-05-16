Alex Marquez con la Ducati vince la Sprint di Barcellona, precede Acosta con la Ktm e Di Giannantonio

Alex Marquez, su Ducati Gresini, vince la gara sprint del Gp di Catalogna valido per il Mondial della Motogp. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta, su Ktm. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio (VR46). Per Pecco Bagnaia, su Ducati, sesto posto; nono invece per Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, su Aprilia. «Sono contento, ma non al 100%": Alex Marquez e' al sesto successo in una gara sprint, ma guarda già al Gp di domani.

«Mi manca ancora un po' di feeling davanti per vincere anche la gara lunga - ha detto dopo la sprint sul circuito di Catalogna - Anche se, con la media dietro, potrò finalmente spingere meno nell'anteriore e questo potrà favorirmi». Il catalano ha preceduto Acosta e Di Giannantonio. «Hanno entrambi un bel passo - spiega - e credo che saranno ancora loro due i miei avversari principali domani».