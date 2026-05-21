Ducati, Alex Marquez salterà il Mugello e anche il Gp d'Ungheria. Honda, Zarco si opera al ginocchio sinistro ad inizio giugno

«Alex Marquez salterà i Gran Premi del Mugello e del Balaton». E' questo stringato annuncio sui social del team Gresini, accompagnato da una foto del pilota spagnolo con un braccio al colle e il collare cervicale, in merito ai tempo di rientro in gara dopo l'incidente al Gp della Catalogna che gli è costato la frattura ad una clavicola e l'infrazione ad una vertebra. Al momento, quindi, l'ipotetico rientro in gara del pilota Ducati potrebbe esserci tra un mese, al Gp della Repubblica Ceca (19-21 giugno), che segue quelli d'Italia (29-31 maggio) e di Ungheria (5-7 giugno).

Johann Zarco (Honda-LCR), che domenica ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro in una caduta durante il GP di Catalogna di MotoGP, si sottoporrà a un intervento chirurgico, ma non prima di inizio giugno, ha annunciato il suo team. «Martedì 19 maggio, Johann Zarco ha incontrato a Lione il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, un chirurgo ortopedico di fama mondiale specializzato nel trattamento delle lesioni ai legamenti del ginocchio e dei traumi sportivi, per valutare ulteriormente le sue condizioni fisiche», si legge in una nota di LCR. «A seguito di un esame approfondito, si stima che dovrà attendere due settimane prima dell'intervento chirurgico per riparare i legamenti, in modo da dare il tempo al trauma iniziale di guarire.

Dopo l'operazione, verrà stabilito un piano di riabilitazione dettagliato, che permetterà all'équipe medica di valutare una possibile tempistica per il suo ritorno», ha aggiunto il team italiano. Il pilota, 35 anni, è stato riportato in Francia ieri, il giorno dopo il terribile incidente in cui la sua gamba è rimasta incastrata tra la ruota posteriore e la parte superiore della moto dell'italiano Francesco Bagnaia (Ducati).