Alex Zanardi, esordio nel DTM: è ultimo nelle prove libere

MISANO ADRIATICO – Prova libere con sorpresa sul circuito di Misano Adriatico, dove il Dtm, il campionato turismo tedesco animato dai tre costruttori nazionali (Audi, Bmw e, ancora fino alla fine di questa stagione, da Mercedes), celebra la sua “prima volta” in notturna. Il più veloce è stato James Green, che dopo le prime sei tappe (12 gare) occupa l'ultimo posto della classifica provvisoria. Con la sua Audi RS 5, il 36enne britannico ha registrato un crono di 1:29,407.

Ma i fari – non solo in senso metaforico – erano puntati soprattutto su Alex Zanardi, l'unico italiano in gara, peraltro eccezionalmente ed anche nel ruolo di debuttante, a 51 anni. Il pilota bolognese che per la prima volta dopo l'incidente corre senza protesi non è riuscito a contenere il distacco, che è importante. Nei trenta minuti, Zanardi ha guidato la “sua” modificata Bmw M4 a 2,681 secondi da Green, girando in 1:32,088. Il brand ambassador aveva anticipato che, pur in qualità di talentuoso allievo, sarebbe stato difficile tenere il passo dei 18 “maestri”.

Le libere in notturna hanno riservato grandi soddisfazioni all'Audi, che ha piazzato altri quattro piloti alle spalle di Green. Nell'ordine si tratta di Robin Frijns (1:29,434), René Rast (1:29,654), Loíc Duval (1:29,726) e Nico Müller (1:29,866). Nella classifica provvisoria del Dtm, il primo portacolori della casa dei Quattro Anelli è Rast, nono a 100 punti da Gary Paffet (Mercedes Amg C 63).

Joel Eriksson è risultato il più veloce della “truppa” Bmw con il tempo di 1:29,983: un riscontro interessante per lo svedese che ha debuttato quest'anno nel campionato. Edorado Mortara, che condivide con Frijns l'esperienza nella Formula E, è stato il migliore dei piloti “stellati” ed è rimasto alle spalle dello scandivano per appena 14 millesimi. Oggi a partire dalle 17.15 è in programma la seconda sessione delle libere. Le qualifiche si disputano alle 20. L'orario di partenza di entrambe le gare (domani la seconda) è stato fissato per le 22.30.