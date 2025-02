Alfa Revival Cup 2025, la storia del Biscione rivive con sei gare storiche sui circuiti più iconici d'Europa

Tra i marchi automobilistici più iconici, Alfa Romeo vanta un gran numero di appassionati ed estimatori. La Casa di Arese non è celebre solamente per le sue vetture belle quanto veloci e raffinate, ma anche per il suo animo sportivo. Ed è proprio sulla pista che viene celebrata l’essenza di Alfa Romeo grazie all’Alfa Revival Cup. Anche quest’anno, il campionato dedicato alle vetture storiche del marchio del Biscione si prepara a regalare un'altra stagione di emozioni e adrenalina nel mondo delle corse storiche confermandosi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

L’Alfa Revival Cup è un campionato dal respiro internazionale con un calendario che abbraccia alcuni dei più iconici circuiti europei e italiani. Protagoniste indiscusse sono le Alfa Romeo, sia esse Turismo o Gran Turismo, che hanno scritto pagine indelebili della storia del marchio di Arese sui tracciati di tutto il mondo. L’Alfa Revival Cup è un campionato che si distingue per il prestigio internazionale, una copertura mediatica di alto livello e soprattutto per la passione nel mantenere vivo il ricordo delle leggendarie Alfa Romeo che hanno fatto la storia del motorsport.

La stagione prenderà il via dal 25 al 27 aprile al Red Bull Ring, sulle colline dello Spielberg in Austria, un palcoscenico che vedrà le Alfa Romeo Turismo e Gran Turismo degli anni d'oro competere nel contesto del Red Bull Ring Classics. Da lì, il campionato si sposterà alle porte di Roma a Vallelunga dal 16 al 18 maggio, in concomitanza con l'EuroNASCAR, per poi approdare a Misano dal 27 al 29 giugno. Il giro di boa avverrà sull’iconico circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari di Imola, dal 25 al 27 luglio, durante l'Imola Classic, per poi passare al Mugello dal 5 al 7 settembre. Il gran finale sarà su uno dei tracciati più belli quanto difficili: il circuito di Spa-Francorchamps che, dal 25 al 27 settembre, ospiterà l'ultimo round in occasione della SPA Six Hours.

Ciascun weekend di gara prevede due sessioni di prove libere, di 20 minuti ciascuno, in cui i partecipanti potranno lavorare sulle proprie vetture per affinare il set-up e trovare il miglior assetto in vista della qualifica che vedrà i piloti darsi battaglia sul filo dei millesimi per 30 minuti. Infine la corsa vera e propria, che avrà la durata di un’ora, e prevede la possibilità di effettuare il cambio pilota tra il ventesimo e quarantesimo minuto di gara.

Uno degli aspetti che rendono l'Alfa Revival Cup unica è senz’altro l'atmosfera speciale che si respira nei paddock. Qui si ritrovano non solo piloti con esperienza e trascorsi sportivi significativi, ma anche appassionati che desiderano vivere il sogno di guidare vetture leggendarie come la GTAm, la GT Junior, la Sprint GTA, la GTV 2000 e la Giulia Super. L'evento celebra il più puro spirito Alfa Romeo, unendo la competizione alla condivisione della passione per la storia e la tradizione del marchio.

Parallelamente alla passione per le corse, il campionato ha scelto di abbracciare un importante impegno ambientale. Attraverso l'acquisto di crediti di sostenibilità presso il Parco Nazionale e Riserva di Biosfera “Appennino Tosco Emiliano”, l’Alfa Revival Cup compenserà le emissioni di CO2 prodotte durante gli eventi dimostrando, così, una crescente attenzione verso la sostenibilità.

Sul fronte organizzativo, la competizione si avvale della collaborazione di squadre e partner di alto livello. Tra questi spiccano OKP Alfa Delta Racing Team, Jolly Car Squadra Corse e Formula GT, che garantiscono supporto tecnico e logistico d'eccellenza. L'organizzazione dell'evento è curata da Canossa, una realtà di riferimento nel mondo delle esperienze motoristiche, attiva a livello internazionale e impegnata nella creazione di eventi di prestigio.

L'Alfa Revival Cup non è solamente una celebrazione del passato del glorioso marchio di Arese. La serie dedicata alle Alfa Romeo riesce a unire storia, passione e competizione sui circuiti più belli d’Europa. Anche quest’anno il campionato Alfa Revival Cup si conferma come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono rivivere l'epoca d'oro delle Alfa Romeo direttamente in pista.