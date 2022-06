Alfa Romeo, la Formula 1 a Milano per i 112 anni del brand. Celebrazione con la monoposto in giro per le vie del centro

MILANO - Per una volta non si tratta del tradizionale GP nella vicina Monza, ma le celebrazioni per il 112ø anniversario di un brand come Alfa Romeo, profondamente radicato nel territorio lombardo. Questa mattina Milano si è svegliata con il rombo della C42, la monoposto di Formula 1 impegnata nel mondiale 2022 con i piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Un modo decisamente insolito ed unico per celebrare un brand che ha fatto la storia del motorsport entrando nel cuore di tutti gli appassionati, non solo italiani. La monoposto F1 che abitualmente sfreccia nei circuiti di tutto il mondo ha percorso le vie del centro di Milano partendo da piazza Duomo e attraversando i luoghi più iconici.

Tra questi, piazza San Babila, Porta Nuova, la maestosa stazione centrale, il quartiere City Life per terminare il suo tour cittadino proprio a Gattamelata, luogo dal forte significato storico. Qui nel 1910 sorgeva il Portello, primo sito produttivo Alfa Romeo che oggi è sede del nuovo Flagship store del marchio, primo showroom al mondo che introduce la nuova Brand Identity Alfa Romeo.

Il legame con Milano d’altronde è viscerale, qui 112 anni fa, con il nome Anonima Lombarda Fabbrica Automobili il marchio veniva presentato al mondo intero dando il là ad una storia automobilistica straordinaria caratterizzata da un DNA di nobile sportività italiana che dal primo giorno si alimenta di passione, performance e Made in Italy. Al volante della Monoposto il pilota dell’ Alfa Romeo F1 Team Valtteri Bottas, il pilota finlandese che ha in pochi mesi conquistato tutti a suon di prestazioni entusiasmanti che gli hanno premesso di aggiudicarsi ad oggi un bottino di 46 punti, posizionandolo al 8° posto in classifica piloti.