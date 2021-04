Alfa Romeo, Giovinazzi e Raikkonen al volante della nuovissima Giulia GTA AM

BALOCCO - E’ una vigilia del GP dell’Emilia Romagna a Imola decisamente frenetica quella dei piloti Alfa Romeo Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Per la casa automobilistica italiana infatti, l’occasione di far provare ai piloti del team F1 la nuovissima GTA AM è stata ghiotta. E proprio Giovinazzi, racconta: “Ho avuto la possibilità di girare sul circuito di Balocco con l’Alfa Romeo GTA AM ed è stato bello vedere il miglioramento compiuto. Si partiva già da una base molto buona del precedente modello, ma soprattutto la GTA AM è un gran bel step in avanti. L’ho trovata più leggera, perché essendo una vettura estremamente sportiva, non ci sono i sedili posteriori, ma il rollbar. Ci sono almeno 30 cavalli in più, per un totale di 540, poi un’ala posteriore che ti regala più down force, una frenata decisa, una buona agilità e accelerazione, il controllo della trazione è migliorato. Direi che i ragazzi dell’Alfa Romeo hanno fatto veramente un bel lavoro. E’ chiaro che provandola in pista, la differenza si nota molto di più rispetto a quanto si può ricavare da una prova stradale e sono sicuro che gli alfisti la apprezzeranno tantissimo”.

A Raikkonen, abbiamo chiesto se per lui l’Alfa Romeo GTA AM potrà trovare un suo spazio nel motorsport: “E’ sicuramente una ‘race car’. Ma non so se vi sia una serie, un campionato, dove può cimentarsi. La GTA AM è bella da vedere e da guidare, ma bisognerà capire se qualcuno riuscirà a trasformarla in vera vettura da corsa. Come Antonio, l’ho guidata per qualche giro a Balocco e l’ho trovata molto divertente”. Raikkonen è il simpatico protagonista di diversi spot pubblicitari dell’Alfa Romeo, dove recita con la moglie in sketch molto divertenti. Ma non è la sua prima volta: “Mi era già capitato di fare questo tipo di cose per Mercedes, per Renault e anche per Fiat quando ero in Ferrari. Con Alfa Romeo la produzione è veramente molto carina e mi fa piacere che gli spot siano apprezzati”.

Giovinazzi poi, parla di F1. Il pilota italiano appare molto in forma, come già evidenziato in Bahrain dove nonostante un errore nel pit-stop da parte del team, ha colto la 12esima posizione finale proprio alle spalle del compagno di squadra Raikkonen: “Quest’anno sappiamo di avere una monoposto più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione, come evidenziato non solo nei test pre campionato, ma anche nella prima gara di Sakhir. La C41 ci permette di essere più vicino ai nostri rivali di centro classifica e l’obiettivo, già per il Gran Premio di Imola, è quello di poter lottare per la zona punti. Già lo scorso novembre su questo circuito avevamo fatto un bel risultato in quanto sia io sia Kimi avevamo concluso in Top 10, rispettivamente in decima e nona posizione, quindi ora che abbiamo una power unit Ferrari più performante e un telaio migliorato, ci aspettiamo senz’altro di poter ripetere, o anche far meglio, il risultato del 2020. La stagione sarà comunque divertente, sento che abbiamo la possibilità di fare bene”.

A Raikkonen chiediamo invece se per il GP di questo weekend, il team Alfa Romeo ha portato novità aerodinamiche: “Vediamo se sarà il caso di utilizzare qualche piccola novità, del resto tutti i nostri avversari a Imola presenteranno degli step evolutivi delle loro monoposto e sarà importante per noi restare al passo”.