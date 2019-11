Alfa Romeo riconferma Giovinazzi anche per la prossima stagione

MEXICO CITY - Il timore di non essere riconfermato è passato. Antonio Giovinazzi anche nel 2020 farà ufficialmente parte del team Alfa Romeo-Ferrari affiancando Kimi Raikkonen. Il pilota italiano non ha avuto una stagione facile dopo due anni lontano dai campi di gara, ma nel corso dell'anno le sue prestazioni sono via via migliorate fino a raggiungere, e superare, il compagno Raikkonen. Il lavoro svolto, la professionalità espressa, hanno convinto i vertici del team a tenersi Giovinazzi anche nel 2020. Cade così l'ipotesi Nico Hulkenberg, il quale rimane fuori dal prossimo Mondiale F1.

Il team principal Frederic Vasseur ha dichiarato: "Antonio ha fatto molto bene quest'anno e sono felice di poterlo riconfermare con noi. Si è bene integrato nella squadra ed ha migliorato le proprie prestazioni in maniera consistente nella sua prima piena stagione di F1 e non possiamo che attenderci che il suo potenziale si manifesti pienamente il prossimo anno. Antonio ha mostrato di essere un pilota molto veloce accanto a un punto di riferimento importante come Raikkonen. La sua etica per il lavoro, le sue conoscenze tecniche, ci aiuteranno a far crescere ulteriormente il team".

Giovinazzi si è tolto un peso: "Ho ricevuto un supporto incredibile dal team nel corso del campionato. Tutti i membri della squadra sono rimasti al mio fianco da quando mi sono unito a loro e non vedo davvero l'ora di continuare il nostro viaggio insieme. Quest'anno abbiamo imparato molto e sono fiducioso di poter fare un grande passo avanti nella prossima stagione. Non sarò più un novellino, quindi non ci saranno scuse per me: voglio essere competitivo fin dall'inizio del campionato e ripagare la fiducia che la squadra mi ha dato".