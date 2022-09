All'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga un nuovo podio nel segno del coinvolgimento, dell’inclusività e dell’innovazione

“Portare il pubblico verso il podio e il podio verso il pubblico”. Questo è stato, sin dal principio, l’obiettivo di ACI Vallelunga per la costruzione di un nuovo podio che fosse nel segno del coinvolgimento, dell’inclusività e dell’innovazione. Un obiettivo pienamente raggiunto con l’inaugurazione, alla presenza di oltre 600 bambini delle scuole di Campagnano di Roma, della nuova struttura che porta il paddock in primo piano nel corso degli eventi automobilistici e motociclistici. A tagliare il nastro del nuovo podio, assieme ad alcuni bambini, sono stati Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella e Jorge Lorenzo, tre protagonisti dell’ACI Racing Weekend che di podi, nella loro lunga carriera, ne hanno frequentati diversi.

Il doppio schermo ledwall alle spalle dei vincitori e sopra il podio porta il pubblico e i piloti a vivere un’esperienza immersiva nel momento delle premiazioni. Il paddock diventa, quindi, il cuore pulsante di Vallelunga che vuole portare, sempre di più, il pubblico a contatto con i piloti, i team, e i loro mezzi e gli stessi team a poter vivere da vicino i momenti di gioia e passione. Un coinvolgimento a 360° sia per gli spettatori che per gli addetti ai lavori.

Inclusività è l’altra parola chiave per descrivere il nuovo podio di Vallelunga che non presenta alcuna barriera architettonica. Carlo Alessi, presidente ACI Vallelunga Spa, ha dichiarato: “è come se iniziasse una nuova storia per l’Autodromo Vallelunga. Grazie a questo nuovo podio il pubblico torna ad essere il protagonista assoluto. Tecnologia, coinvolgimento ed inclusività sono gli obiettivi che ci siamo posti sin dalle prime fasi di progettazione ed è stato un regalo ed un’emozione vedere oggi i bambini, assieme ai grandi campioni che hanno scritto la storia recente del motorsport, inaugurare il nuovo podio”.

I vincitori arriveranno in mezzo al pubblico e sentiranno il calore dei propri tifosi attraverso la “Victory Avenue”, un percorso avvolti nel tricolore, realizzato da Alex Design.

Il podio di Vallelunga vuole essere anche attrazione per il pubblico e potrà essere osservato da qualsiasi dispositivo mentre i protagonisti diventeranno proprio gli appassionati che potranno essere ripresi, esultanti e vincenti. Così come nella “cool-down room” che accoglierà i piloti al termine delle gare prima di salire sul podio. Allestita in collaborazione con Sparco, la sala pre-podio rispecchia i concetti di coinvolgimento, inclusività e tecnologia e potrà essere seguita live grazie alle webcam che metteranno in comunicazione il pubblico con i protagonisti delle gare.