Alla Dakar 2025 l'esordio delle moto da corsa elettriche. Segway protagonista nella sperimentale “Mission 1.000”

La sera del bivacco della Dakar-2025, dopo un'estenuante giornata di gara nel deserto saudita, ricaricare le batterie non e solo un'espressione figurata per i tre concorrenti che quest'anno partecipano con le moto elettriche e che stanno faticosamente sperimentando il rally-raid. Lontano dall'esercito di 435 auto, moto, buggy e camion che quest'anno stanno accendendo i loro motori a combustione alla Dakar in Arabia Saudita, uno dei principali produttori di petrolio al mondo, un piccolo contingente sta partecipando a una prova di veicoli a basse emissioni (propulsione elettrica, motore ibrido, idrogeno).

Nel bivacco di 3.500 persone, lo stand di Segway, il produttore di scooter e monopattini elettrici, si distingue per la bandiera cinese rossa e oro che sventola sopra di esso - un'eccezione in questo campo poliglotta dove i vessilli dei marchi sostituiscono gli standard nazionali. Fondato negli Stati Uniti, il marchio con il famoso giroscopio e stato acquisito nel 2015 dall'azienda cinese Ninebot. Per il suo primo anno nel rally-raid, il produttore ha iscritto tre moto elettriche al programma sperimentale 'Mission 1.000', una gara di 1.000 chilometri parallela alla Dakar ufficiale.

«La tendenza all'elettrificazione dei veicoli e ormai innegabile», ha dichiarato all'AFP il team manager Chen Xiaoqiang. «Aspiriamo a svolgere un ruolo decisivo nella riduzione delle emissioni di carbonio della Dakar». Ma se negli ultimi anni la quota di veicoli elettrici ha registrato un boom nel settore della mobilita, la conversione del modello alle condizioni estreme del rally-raid si sta rivelando complicata per il momento. Dipendendo dall'autonomia delle batterie, il trio di motociclisti deve viaggiare a una media di 40 km/h per completare i 100 km di ogni tappa. Se si accelera troppo o troppo velocemente, la batteria si scarica. «Per altre moto, 100 chilometri possono richiedere un'ora. Per noi possono volerci tre ore se vogliamo arrivare alla fine», spiega Xujian Hao, 31 anni, uno dei piloti. Con un peso di 230 kg - circa 50 kg in piu rispetto alle tradizionali moto da corsa con un pieno di benzina - la bici elettrica e particolarmente difficile da manovrare sulla sabbia e sulle rocce a causa del suo peso. «La tecnologia elettrica non e ancora abbastanza matura per le corse. I grandi produttori non vogliono affrontarla per paura di problemi. Per Segway e la prima volta nel rally, la loro prima moto da corsa, e una sfida», continua Xujian Hao. L'apertura della Dakar a sistemi di propulsione piu rispettosi dell'ambiente rappresenta un'importante questione di immagine in un'epoca di cambiamenti climatici. «Possiamo essere coinvolti nello sport motoristico, ma siamo ancora un po' consapevoli di cio che sta accadendo nel mondo e dell'imperativo che abbiamo oggi di creare una trasformazione», ha spiegato all'AFP il direttore di gara David Castera.

Il piu famoso dei rally-raid, che riunisce partecipanti da tutto il mondo, è particolarmente inquinante. Cio e dovuto alla natura stessa della gara di auto e moto, ma anche alla logistica ad alto consumo di energia (aerei, elicotteri, pullman, ecc.) che comporta l'organizzazione di una gara itinerante di due settimane nel deserto. Ma proprio mentre l'industria automobilistica e alle prese con la questione di come sviluppare veicoli privi di combustibili fossili, il rally sta cercando la sua strada. «Il mondo in cui viviamo oggi non dovrebbe utilizzare tutte le energie pulite? In altre parole, forse la citta diventera elettrica e i grandi viaggiatori utilizzeranno altre modalita», si chiede David Castera, che tiene d'occhio l'esperienza di un buggy a idrogeno alla Dakar, nonostante le difficolta attualmente incontrate dal settore. Negli ultimi anni, gli organizzatori hanno sostenuto che entro il 2030 avrebbero partecipato alla Dakar solo veicoli a basse emissioni. Una scadenza che sembra difficile da rispettare. «Dicono che nel 2030 la Dakar sara completamente elettrica, ma io non ci credo. Penso che ci vorra piu tempo, molto piu tempo, ad essere onesti», dice Benjamin Pascual, 19 anni, argentino, un altro pilota di Segway.