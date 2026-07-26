Alla Porsche il quinto titolo mondiale (su otto) della Formula E dell'era Gen3: gli ultimi due si assegnano a Londra

TOKYO – Al ritmo di almeno un titolo a stagione (completa) Florian Modlinger, il Team Principal della scuderia Porsche in Formula E, ha dato un motivo per brindare al suo datore di lavoro, la Porsche. Domenica sera a Tokyo, dove ha confermato il trofeo costruttori nel mondiale elettrico, qualche bicchiere è stato bevuto, ma non è chiaro se accadrà la stessa cosa lunedì a Stoccarda, dove è in programma un incontro del top management per decidere sul futuro dell'azienda e dei lavoratori. Per Modlinger si tratta di un titolo planetario che si somma a quelli che ha già vinto al di là della Formula E, due nel Fia Gt1 e due nel Fia Wrx.

A Londra, quando si chiuderà l'era delle monoposto Gen3, si capirà quanto Porsche abbia inciso finora nella storia della Formula E: degli otto titoli assegnati in questi quattro campionati (i destinatari degli ultimi due, quello piloti e quello a squadre della stagione 12, si conosceranno fra due settimane a Londra), cinque sono andati alla Porsche 99X Electric. «Vincere già qui a Tokyo con due gare di anticipo sul calendario il titolo Costruttori è una cosa sensazionale – dice Modlinger, comunque con toni misurati – Il mio ringraziamento per questa prestazione eccezionale va a tutti quelli che non sono in Giappone, ma che hanno sviluppato la 99X Electric. E naturalmente a tutti colori che hanno lavorato ai paddock, dal personale della Cupra Kiro a quello della Andretti fino al nostro, della scuderia ufficiale».

Soprattutto in questo ultimo scorcio di stagione, e a Tokyo in particolare, il contributo delle due squadre clienti è stato fondamentale per il raggiungimento del risultato: «È stata una grande prestazione – insiste il manager – e tutti coloro che sono stati coinvolti in questo progetto devono sentirsi orgogliosi. Personalmente sono orgoglioso di ciascuno di loro e li ringrazio uno per uno». «Tra i risultati raggiunti, comunque vadano le cose a Londra, la nostra Porsche 99X Electric è già quella di maggior successo dell'era Gen3 (22 E-Prix vinti su 64, inclusi quelli dei team cui viene fornito il powertrain, ndr) – conclude – Naturalmente lotteremo fino in fondo anche per gli ultimi due».

Che sono quello a squadre, con la Porsche staccata di appena 14 lunghezze dalla Jaguar dopo la revisione dell'ordine di arrivo della seconda gara di Tokyo con la penalità di 5'' a Sébastien Buemi, e quello piloti, con Nico Müller, ottavo a quota 100, Pascal Wehrlein, terzo a 141, e Jake Dennis (Andretti), primo a 146, ancora in corsa. Modlinger è arrivato con la stagione 8 e il suo primo campionato completo è stato il numero 9, il primo delle monoposto Gen3, archiviato con la vittoria di Dennis tra i piloti. La stagione successiva l'alloro individuale se lo è aggiudicato Wehrlein e in quella scorsa Porsche aveva trionfato sia nella graduatoria a squadre sia in quella riservata ai costruttori. Un successo, quest'ultimo, bissato in questo campionato.