Alla Targa Florio il tris di Crugnola. Citroën C3 R5 ha colto la terza vittoria consecutiva

ROMA - E tre! La Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport di Andrea Crugnola - Pietro Ometto ha colto una vittoria netta, la terza consecutiva, al Rally Targa Florio, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo le due gare del Roma Capitale e il Rally del Ciocco. E’ stata una gara a senso unico, che conferma la sensazione di superiorità della vettura di FPF Sport e del pilota varesino che già l’anno passato era sato protagonista in più occasioni.

Al “Targa” disputato sulle leggendarie strade della “cursa” sulle Madonie, Crugnola ha conquistato fin da subito il comando della gara, facendo registrare il miglior tempo nelle prime 3 speciali e poi successivamente in altre 2 speciali, per un totale di 5 scratch su 7 speciali complessive disputate.



Una vittoria non facile. Oltre ad essere una gara “sprint” come tutte le altre del calendario tricolore condizionato dall’emergenza del COVID19, ci si è messo il tempo. Nel pomeriggio la pioggia ha cambiato la situazione rendendo l’asfalto molto scivoloso. Dopo la PS7, l’intensità della pioggia è poi aumentata a tal punto da rendere impraticabili i tracciati e costringendo così gli organizzatori ad annullare le ultime due speciali di gara.

La terza vittoria consecutiva, che si aggiunge a quelle ottenute al Rally del Casentino e poi al Rally della Lana, disputati in luglio in preparazione al Campionato Italiano, permette a Crugnola di recuperare ancora punti nei confronti del leader del campionato Giandomenico Basso. Una grossa mano gliel’ha data Stefano Albertini che con la Škoda di TamAuto è riuscito a soffiare il secondo posto a “Giando” al volante della VW Polo R5 della HK. Il vantaggio del Campione 2019 è ora di soli quattro punti, in ogni caso Basso ha il vantaggio di poter contare su due scarti, mentre Crugnola ne ha già conteggiato uno, lo zero di gara 1 a Roma. Ora il campionato prende la direzione di Sanremo dove si corre il 3 ottobre.

Da segnalare ancora il grande quarto posto di Marco Pollara, il pilota di Prizzi che fa parte dei programmi ACI Italia, mentre dopo il debutto vincente al Ciocco, Paolo Andreucci ha regalato il bis alla nuova Peugeot 208 R4 prima nella categoria 2 Ruote Motrici in una delle gare che ama di più.

Il commento finale spetta a Crugnola: “Mamma mia che gara! Sono contentissimo…sono rally sprint che si giocano sul filo dei secondi. Abbiamo spinto dalla prima prova e siamo stati capaci di dare il nostro ritmo alla gara. All’ultimo parco la situazione era molto complicata… con un meteo tutto da interpretare era altissimo il rischio di fare una scelta sbagliata degli pneumatici e compromettere tutto. La PS7 era molto scivolosa, non è stato facile ma credo che il tempo ottenuto ci abbia dato ragione. Vincere la Targa è una grandissima soddisfazione, ha un sapore speciale per noi. Il feeling con la C3 sta aumentando, abbiamo trovato le giuste regolazioni e stiamo sfruttando al meglio le nostre Pirelli e credo che anche qui – dopo la seconda gara di Roma e il Ciocco – abbiamo dato dimostrazione della nostra forza e della nostra competitività. Un successo importante. Sappiamo benissimo che il nostro campionato è partito con un handicap e che la nostra strategia in questa fase del Tricolore può essere una sola, quella di puntare sempre al risultato pieno. Oggi sicuramente abbiamo messo un altro tassello importante per la rincorsa al vertice della classifica, ma la testa è già a Sanremo”.

CLASSIFICA 104ma TARGA FLORIO – RALLY DI SICILIA

1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 37'34.3; 2. Albertini-Fappani (Skoda Fabia) a 13.1; 3. Basso-Granai (Volkswagen Polo Gti) a 17.1; 4. Pollara-Mangiarotti (Skoda Fabia) a 36.1; 5. Riolo-Marin (Skoda Fabia) a 41.6; 6. Signor-Pezzoli (Volkswagen Polo Gti) a 48.9; 7. Profeta-Raccuia (Skoda Fabia) a 52.1; 8. Re-Menchini (Volkswagen Polo Gti) a 54.6; 9. Ciuffi-Gonella ' (Skoda Fabia) a 55.8; 10. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia) a 1'36.8.



CLASSIFICA CIR 2020 DOPO IL TARGA: 1. Basso Giandomenico (VW Polo GTI R5) 49 pt; 2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45 pt; 3. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5) 24pt; 4. Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 25 pt; 5. Albertini (Skoda Fabia R5) 22 pt