Alonso alla Dakar 2020 con Toyota, è ufficiale. Il team Gazoo avrà quattro equipaggi

ROMA - Adesso è ufficiale: anche Fernando Alonso sarà il 5 gennaio sulla linea di partenza della Dakar 2020 a bordo di una Toyota Hilux e con il copilota Marc Coma. Il campione spagnolo, secondo quanto riferisce ‘Marcà, sarà il primo campione del mondo di F1 a tentare l’assalto al più duro Rally del pianeta. Prima dell’ex ferrarista, solo due piloti con precedenti esperienze in F1 hanno ottenuto la vittoria nella Dakar: Jean Louis Schlesser, che ha vinto la Dakar nel 1999 e nel 2000, e Jacky Ickx , vincitore nel 1983 e due volte secondo nel mondiale di F1. Alonso correrà come pilota del team Toyota Gazoo Racing, assicurando così la sua presenza nel mitico rally che quest’anno si terrà per la prima volta in Arabia saudita: avrà come co-pilota Marc Coma, cinque volte vincitore della Dakar in moto.



Per la prossima edizione di questo rally leggendario, Toyota Gazoo Racing metterà in campo una squadra composta da specialisti dei rally raid affiancati da altri personaggi di spicco delle corse ma con meno esperienza in questa disciplina. Nasser e Mathieu, i campioni in carica, proveranno a mettere un nuovo trofeo nelle rispettive bacheche, che includono diversi titoli iridati nella Coppa del Mondo FIA Cross Country Rallies e successi alla Dakar. Giniel è un altro veterano della competizione, forte della vittoria alla Dakar 2009 e di quattro successi al Rally del Marocco, l’ultimo dei quali ottenuto di recente al fianco di Alex, il suo nuovo navigatore. Bernhard, già vincitore in terra marocchina, sarà nuovamente coadiuvato da Tom, esperto navigatore che negli anni si è affermato in diverse discipline, con molteplici successi nella categoria Truck. Fernando, due volte vincitore alla 24 Ore di Le Mans, campione in carica del Mondiale FIA Endurance con la Toyota Gazoo Racing, due volte campione mondiale di Formula 1 e vincitore della 24 Ore di Daytona, sarà alla guida della quarta vettura iscritta dal team Toyota Gazoo Racing, per cimentarsi in una nuova disciplina motoristica e diventare, se possibile, un pilota ancora più completo. Accanto a lui siederà Marc, navigatore spagnolo e leggenda del motorsport con all’attivo sei Mondiali FIM Cross Country e cinque vittorie alla Dakar, categoria Bike.





Dall’agosto scorso la coppia iberica è impegnata nella preparazione della Dakar, con test su alcuni dei tracciati più estremi di tutto il mondo, in Europa, Africa e Medio Oriente. Ad oggi, Fernando e Marc hanno più che raddoppiato il chilometraggio deciso inizialmente per l’addestramento, un chiaro segnale della loro voglia di conquistare una delle corse più impegnative del panorama motoristico. I quattro equipaggi affronteranno la sfida a bordo dell’ultima versione del potente Toyota Hilux, progettato e costruito in Sudafrica. Il Dakar Rally 2018 ha visto l’introduzione di un Hilux tutto nuovo che il Team Principal Glyn Hall descrisse come un autentico gioiello tecnologico, capace infatti di conquistare il secondo e il terzo posto all’esordio per poi vincere la gara l’anno successivo. Seguendo la filosofia del team, realizzare cioè vetture sempre migliori, il team ha continuato a perfezionare il Toyota Hilux, la cui ultima versione guiderà la spedizione Toyota in terra saudita. Hilux monta sospensioni indipendenti, trazione integrale e un motore centrale aspirato V8 da cinque litri collocato subito dietro le ruote anteriori.