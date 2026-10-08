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Alonso: «Amo competere, dopo la Formula 1 correrò in altre serie perché è uno stile di vita»
Alonso prolunga con la Aston Martin per il 2027. Il pilota spagnolo sarà in pista a 46 anni
Aston Martin AB 002, la prima moto stradale del marchio all’insegna del mito di Lawrence d’Arabia
«Molti dei colleghi non correrebbero alla mia età? Io amo competere, non solo in F1. Guiderò almeno in altre serie dopo che chiuderò in F1 perché è uno stile di vita». Fresco di rinnovo Fernando Alonso conferma in vista del Gran Premio di Singapore che dopo la F1 continuerà a correre. «Non siamo dove vorremmo, questa stagione va così e dovremo soffrire. Questo weekend però rappresenta un'opportunità perché ci sono molti rettilinei». Infine Alonso parla della questione software che ha bloccato alcune monoposto al via del Gp a Sepang: «Noi non abbiamo sofferto alcun tipo di problema in Malesia, ma è chiaro che quanto accaduto non si dovrà verificare più".
venerdì 9 ottobre 2026 - Ultimo aggiornamento: 12:36 | © RIPRODUZIONE RISERVATA