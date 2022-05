Alonso è in crisi? Cinque GP e appena 2 punti ottenuti contro i 24 del compagno di squadra Ocon

Fernando Alonso, se ci sei batti un colpo. E sì, perché dopo cinque Gran Premi sono soltanto 2 i punti conquistati dal due volte campione del mondo schierato dal team Alpine, mentre il suo compagno di box, Esteban Ocon, ne conta 24. Alonso ha ottenuto quei 2 punti nella gara di apertura in Bahrain, poi più nulla mentre il francese ha concluso in top 10 quattro volte su cinque. A fermare il focoso spagnolo, alcuni problemi tecnici che hanno condizionato il suo avvio di stagione, ma anche un eccesso di foga. Per esempio, nell'ultima gara di Miami, Alonso era partito cattivissimo, ma ha poi dovuto scontare due penalità per contatto con Pierre Gasly e per taglio di chicane. Fatti che lo hanno portato fuori dalla zona punti. Una guida fallosa che è segno di frustrazione per una Alpine che, nonostante la rivoluzione tecnica avvenuta in F1, non ha cambiato la propria posizione di classifica, rimanendo lontano dai top team e in lotta per un posto in centro classifica, tanto che ora occupa soltanto la sesta posizione nel campionato costruttori.

Senza problemi di affidabilità, di sicuro, il due volte iridato avrebbe tra le mani un bottino più ricco: in Arabia si è dovuto fermare dopo la lotta con la vettura gemella di Ocon (un duello poco sensato che ha permesso agli avversari di avvantaggiarsi), in Australia poteva strappare la seconda fila in qualifica, ma ha sbattuto in Q3 per un guasto al sistema idraulico, a Imola è stato toccato da Schumacher, ritirandosi, ma non doveva essere così indietro in classifica. Serve un risultato positivo e a dar manforte all'asturiano per il GP di Spagna sono attesi aggiornamenti aerodinamici per la A522.

Si prospettano settimane cruciali: il team principal Otmar Szafnauer ha parlato di "metà luglio" per discutere il rinnovo del contratto. Il quasi 41enne asturiano ha ancora voglia di Formula 1, è sempre veloce e ha fiducia sconfinata nei propri mezzi, che a volte diventa però autocelebrazione, con parole persino sprezzanti verso i colleghi o i commissari. Senza nulla togliere alla sua statura, Alonso dovrà dimostrare di essere sempre un valore aggiunto, tale da convincere l'Alpine (che l'ha voluto fortemente) a non promuovere il giovane talento Oscar Piastri, campione in carica F2 relegato a tester. Non è cosa da poco.