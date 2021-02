Alonso investito da un'auto a Lugano mentre si allenava in bici: frattura alla mandibola

Fernando Alonso è stato investito da un'auto a Pregassona, in via La Santa (nei pressi del locale Lidl), quartiere di Lugano, mentre giovedì 11 febbraio si allenava in bicicletta. Il pilota spagnolo, che quest'anno torna in F1 con la Renault dopo due stagioni trascorse tra WEC, 500 Miglia di Indianapolis, Daytona, 24 Ore di Le Mans e Dakar, avrebbe riportato la frattura della mandibola e perso due denti. Alonso è stato trasportato all'ospedale più vicino, successivamente all'ospedale della capitale svizzera, Berna, per esami più approfonditi. Occorrerà attendere l'evoluzione della situazione, ma l'avvio di stagione per il pilota spagnolo pare seriamente a rischio. I test pre campionato a Sakhir sono in programma da 12 al 14 marzo mentre il primo Gran Premio, in Bahrain, si terrà il weekend del 28 marzo.

Alonso è un grande appassionato di ciclismo ed è il suo allenamento preferito, pur con tutti i rischi che comporta. Non si contano infatti, gli incidenti anche tragici che hanno coinvolto, negli ultimi anni, ciclisti professionisti e dilettanti, ma anche atleti di altri sport come il centauro Nicky Hayden, purtroppo deceduto dopo essere stato investito da un'auto nel riminese.