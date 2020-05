Alonso invita Valentino: «Corriamo a Le Mans insieme». Lo spagnolo pronto a disputare la sua terza 24 ore

ROMA - Fernando Alonso invita Valentino Rossi a correre con lui la 24 ore di Le Mans. Il due volte campione del mondo della F1 è pronto a disputare la sua terza edizione della prestigiosa gara di resistenza sul circuito francese e vorrebbe al suo fianco un compagno d’eccezione. L’invito al Dottore, riferisce l’edizione online di As, è stato fatto con una diretta social: «direi a Valentino di correre a Le Mans, perchè è un’esperienza per la vita, ha detto Alonso. Devi preparare bene la gara perchè tutto è molto professionale e molto competitivo, non è solo resistenza, non c’è tempo per rilassarsi». Rossi in passato più volte aveva confessato di essere tentato da questa gara speciale. L’ex ferrarista, che a Le Mans ha corso e vinto due volte, ha detto di avere le idee chiare sul suo futuro e che i programmi per il 2021 sono abbastanza definiti: «so più o meno che cosa fare, spero di annunciarlo al più presto».