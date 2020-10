Alonso in pista martedì prossimo a Barcellona con la Renault per il primo test in vista del 2021

Fernando Alonso svolgerà il suo primo test con la Renault F1 martedì 13 ottobre sul circuito di Barcellona. Il due volte campione del mondo, guiderà l'attuale RS20 e per farlo, Renault ha organizzato un filming day, l'unico modo per poter girare al di fuori dei test collettivi permessi dal regolamento. Alonso potrà così percorrere un centinaio di km e con gomme Pirelli non in uso nel Mondiale, ma realizzati per queste tipologia di prove. Il team Renault però, sta organizzando un altro test, con la vettura 2018 e quindi senza alcun limite di chilometraggio, per le prossime settimane, permettendo ad Alonso di iniziare ad allenarsi alla guida di vetture di F1.

Il pilota spagnolo era uscito dalla massima formula al termine della stagione 2018, poi aveva svolto un test a Sakhir (Bahrain) nell'aprile 2019 con la McLaren, promettendo di tornare se trovava la giusta occasione. Che puntualmente si è presentata con la Renault con la quale ha firmato un contratto di due anni, 2021-2022. Nel frattempo, l'asturiano alla vigilia dello scorso round di Sochi era ornato nella sede del team a Enstone, prendendo le misure del sedile e allenandosi al simulatore. Per lui, un tuffo nel passato, trattandosi della squadra in cui ha corso dal 2003 al 2006 vincendo due campionati del mondo, e poi ancora nel biennio 2008-2009: "Sono cambiate tante cose, la galleria del vento è stata aggiornata, ma gli uffici e la palestra sono ancora gli stessi. È stato come il primo giorno di scuola, con tante cose da imparare, ma molto produttivo. Non vedo l'ora di tornare nella mischia, ora seguirò i bisogni del team, tra il simulatore, in aiuto in qualche weekend e mettendomi a disposizione per qualsiasi necessità", ha detto Alonso.