Alonso prolunga con la Aston Martin per il 2027. Il pilota spagnolo sarà in pista a 46 anni

Fernando Alonso correrà in Formula 1 anche il prossimo anno. Il pilota spagnolo, 45 anni, ha infatti firmato il prolungamento di contratto di un anno con la Aston Martin, che contestualmente rinnova anche con Lance Stroll. «Ho avuto una carriera incredibile... Ho avuto bisogno di un po' di tempo, ma ora ho le idee molto chiare: mi ritirerò dalla Formula 1... ma non ancora», ha annunciato in un video sui social fingendo inizialmente di aver preso la decisione opposta. «Mi sento ancora veloce e con una grande passione», ha concluso il due volte campione del mondo spagnolo (2005 e 2006), attualmente 19esimo in campionato con 3 punti.