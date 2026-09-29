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Alonso prolunga con la Aston Martin per il 2027. Il pilota spagnolo sarà in pista a 46 anni
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Aston Martin, la prima moto stradale sembra uscita da Blade Runner. La AMB 002 Roadster ha un bicilindrico a V di un litro
Fernando Alonso correrà in Formula 1 anche il prossimo anno. Il pilota spagnolo, 45 anni, ha infatti firmato il prolungamento di contratto di un anno con la Aston Martin, che contestualmente rinnova anche con Lance Stroll. «Ho avuto una carriera incredibile... Ho avuto bisogno di un po' di tempo, ma ora ho le idee molto chiare: mi ritirerò dalla Formula 1... ma non ancora», ha annunciato in un video sui social fingendo inizialmente di aver preso la decisione opposta. «Mi sento ancora veloce e con una grande passione», ha concluso il due volte campione del mondo spagnolo (2005 e 2006), attualmente 19esimo in campionato con 3 punti.
martedì 29 settembre 2026 - Ultimo aggiornamento: 19:04 | © RIPRODUZIONE RISERVATA