Alpha Tauri: «Oggi scritto di nuovo la storia dopo Monza 2008, abbiamo rivinto la nostra gara di casa»

MONZA - «Oggi abbiamo riscritto la storia! Abbiamo vinto la nostra gara di casa, a Monza». È la gioia espressa dal team italiano AlphaTauri dopo il trionfo nel Gp d’Italia del pilota francese Pierre Gasly alla sua prima vittoria in carriera, la prima della «nuova era» AlphaTauri, ma la seconda nella storia del team. «Adesso, dopo Monza 2008 ricorderemo anche Monza 2020 negli annali della nostra squadra -prosegue la nota della Scuderia di Faenza-. Un capolavoro da parte di tutto il team: una prestazione straordinaria di Pierre, un lavoro impeccabile del nostro muretto, dei meccanici e di tutta la squadra, sia in pista che a Faenza e Bicester.

Punti anche per Daniil Kvyat, che taglia il traguardo in P9, dopo una gara in rimonta». «Il nostro pilota francese ha tenuto duro e ha riscritto la nostra storia in Formula 1 insieme a tutto il team, dopo il suo secondo posto al GP del Brasile 2019, oggi sale sul gradino più alto del podio e ci porta in vetta al motorsport mondiale! Sul podio di Monza suona l’inno francese per Pierre Gasly e l’inno italiano per la Scuderia AlphaTauri!», conclude il team.