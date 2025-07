Alpine A290 Rallye dà la scossa ai rally. Il debutto dinamico al Festival of Speed di Goodwood

L'Alpine A290 Rallye, progettata in conformità con le più recenti normative FIA, farà il suo debutto dinamico in occasione del Festival of Speed di Goodwood, in Inghilterra, in programma dal 10 al 13 luglio 2025 e sarà presente al Rallye Mont-Blanc Morzine dal 4 al 6 settembre 2025. Destinata sia alle competizioni monomarca che ad altri campionati, già dalla prima gara, che la vedrà impegnata, in Francia, potrà contare su di un'infrastruttura di ricarica dedicata che, poi, seconda della località in cui la compatta a batteria da corsa sarà impegnata, utilizzerà diverse tecniche di approvvigionamento energetico ecocompatibili.

Costruita rispettando i criteri di sicurezza più recenti della FIA, l'A290 Rallye presenta un roll-bar interno e sedili Sabelt, mentre il powertrain 100% elettrico eroga 220 CV e 300 Nm di coppia attraverso l'asse anteriore sfruttando anche il lavoro di un differenziale autobloccante. L'impianto frenante presenta dischi da 350 mm con pinze monoblocco a 6 pistoncini all'anteriore e dischi da 280 mm con pinze a singolo pistoncino al posteriore, un sistema ABS specifico per le competizioni ed il freno a mano idraulico.

Non mancano sospensioni specifiche con ammortizzatori ALP Racing Suspension, cerchi EVO Corse da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport A e, a completare il quadro, un sound correlato alla velocità ed alla pressione del pedale dell'acceleratore. Il prezzo è di 59.990 euro IVA esclusa.