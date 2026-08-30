Alpine, Colapinto prolunga di un anno il contratto. Al volante della F1 del team guidato da Briatore fino al 2027

Franco Colapinto ha prolungato il contratto con Alpine per una stagione, fino alla fine del 2027. Lo ha annunciato in un comunicato il team guidato da Flavio Briatore. Il pilota argentino continuerà ad affiancare il francese Pierre Gasly che lo scorso settembre aveva prolungato il contratto fino al 2028. «Sono felicissimo di continuare l'avventura con il team nel 2027. Mi trovo benissimo qui - ha commentato Colapinto -. Sono perfettamente integrato e la situazione è persino migliorata grazie ai significativi progressi che abbiamo fatto quest'anno».

Colapinto è arrivato in Formula 1 nel 2024 con la Williams, dove ha sostituito Logan Sargeant nelle ultime nove gare. A inizio 2025 è stato ingaggiato dall'Alpine come pilota di riserva e poi ha sostituito Jack Doohan come pilota titolare. «Quest'anno abbiamo visto Franco crescere e maturare - ha affermato Briatore - diventando un pilota eccellente. I suoi risultati, in particolare a Miami e Montreal, hanno confermato ciò che già sapevo: Franco ha un posto di diritto in Formula 1 e in questa squadra».