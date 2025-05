Alpine, Colapinto sostituisce Doohan. Briatore: «Noi competitivi, turn over piloti in vista 2026»

L'argentino Franco Colapinto sara' al volante della Alpine per i prossimi cinque gran premi, al posto di Jack Doohan e al fianco di Pierre Gasly. L'annuncio e' arrivato direttamente dalla scuderia, e il cambio sara' operativo dal prossimo appuntamento, a Imola dal 16 maggio. Poi, si fara' una «nuova valutazione» prima del Gp di Gran Bretagna, a inizio luglio. La scelta arriva dopo le dimissioni del team principal Oliver Oakes, i cui poteri sono stati assunti da Flavio Briatore, che conserva il ruolo di 'executive advisor'. «Vogliamo una valutazione completa dei piloti in vista del 2026», ha spiegato ai siti specializzati Briatore.

«L'auto è competitiva, e' migliorata: dobbiamo fare turn over piloti per le migliori valutazioni in vista del 2026». Cosi' Flavio Briatore motiva la scelta del team Alpine di sostituire Jack Doohan con Franco Colapinto nei prossimi 5 Gran premi. «Dopo aver analizzato le prime gare della stagione, abbiamo deciso di schierare Franco insieme a Pierre Gasly per i prossimi cinque appuntamenti - spiega l'executive advisor, che dopo le improvvise dimissioni di Oakes ha assunto anche il ruolo di team principal -. Con distacchi tanto serrati tra i concorrenti come quest'anno e con un'auto competitiva che il team ha notevolmente migliorato in questi ultimi dodici mesi, abbiamo gli elementi che ci hanno portato a capire che è necessario far ruotare i piloti.

Sappiamo anche che la stagione 2026 sarà importante per la scuderia e che una valutazione esauriente ed equa dei piloti è ciò che dobbiamo fare quest'anno per massimizzare i nostri obiettivi per l'anno prossimo». Briatore ha voluto precisare che il team «continua a sostenere Doohan, perché finora in questa stagione ha dato prova di grande professionalità nel suo ruolo di pilota titolare. Le prossime cinque gare ci daranno modo di provare qualcosa di diverso e, dopo questo periodo, valuteremo le varie opzioni».