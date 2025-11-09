Alpine conferma Colapinto alla guida nel 2026. Sarà affiancato ancora da Pierre Gasly

Alpine punta sulla continuità: dopo aver prolungato il contratto di Pierre Gasly qualche mese fa, il team francese di Formula 1 ha annunciato oggi di confermare la fiducia all'argentino Franco Colapinto (22 anni) per la stagione 2026. Sebbene ampiamente previsto, questa conferma ufficiale del prolungamento del contratto del rookie sudamericano pone fine alla parvenza di suspense che regnava da diverse settimane all'interno della squadra. «Franco sarà affiancato da Pierre Gasly, che si è recentemente impegnato a lungo termine con il team. Insieme, lo aiuteranno ad andare avanti, garantendo stabilità e continuità nel 2026, durante una stagione che offrirà opportunità senza precedenti e un nuovo inizio nel contesto di una rivoluzione normativa», ha spiegato Alpine in un comunicato. La data, il 7 novembre 2025, e il luogo di questo annuncio non sono casuali: sommando 7, 11 e 25 si ottiene 43, il numero sulla vettura di Colapinto.