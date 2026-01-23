Alpine corre anche sul mare. La nuova monoposto svelata con Msc per una emozionante sfida nel Mondiale F1

BARCELLONA - Auto sempre più pulite, navi che hanno come obbiettivo principale il net 0. E allora non poteva che incontrarsi stabilendo anche un simpatico record: Msc Crociere e Bwt Alpine F1 hanno scritto oggi una pagina di storia, con il team che è diventato il primo nella storia dello sport a svelare i colori della propria vettura a bordo di una nave da crociera. È avvenuto tutto nel porto di Barcellona dove la Msc World Europa è arrivata per la tappa della sua crociera nel Mediterraneo. Nel Salone di Poppa l’evento a cui hanno partecipato il presidente esecutivo di Msc Crociere, Pierfrancesco Vago, l’executive advisor del team, Flavio Briatore, i piloti Pierre Gasly e Franco Colapinto; il team tecnico con il maning director Steve Nielsen e l’executive technical director, David Sanchez.

Con il logo Msc impresso sulle fiancate e sull’alettone hanno stretto un forte legame tra la compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte e il team francese. Ed è stato lo stesso Piefrancesco Vago a sottolineare che Msc World Europa, costruita a Saint-Nazaire, in Francia, da Chantiers de l’Atlantique, e Alpine, che gestisce uno stabilimento di produzione di auto stradali a Dieppe, incarnano con orgoglio la tradizione del “Made in France”. Entrambe le aziende rappresentano il meglio del savoir-faire ingegneristico francese, distinguendosi come leader di settore in termini di innovazione, efficienza e design all’avanguardia.

“Siamo estremamente orgogliosi - ha sottolineato Vago - di aver preso parte a questo momento leggendario a bordo di Msc World Europa. Sebbene il mondo delle crociere e quello della Formula 1 possano sembrare molto distanti, condividiamo lo stesso Dna: un profondo impegno per il lavoro di squadra, l’innovazione e la creazione di momenti indimenticabili, proprio come quelli che il nostro straordinario equipaggio offre ogni giorno a bordo delle nostre navi. La nostra partnership con Bwt Alpine Formula One Team non si basa solo su valori condivisi, ma anche sui forti legami con l’eccellenza dell’ingegneria francese, rendendo particolarmente significativo ospitare questo evento storico su una nave progettata e costruita in Francia. Sono inoltre molto orgoglioso di collaborare con un partner che condivide il nostro stesso impegno nel raggiungimento delle emissioni nette zero.”

Squadre vincenti perché team affiatati. L’Executive Advisor del team Bwt Alpine F1, Flavio Briatore, lo ha ribadito: “Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo per il team Bwt Alpine F1. Sono molto grato ai nostri partner di Msc Crociere non solo per averci ospitato oggi qui a Barcellona, su questa straordinaria nave, Msc World Europa, ma anche per il loro supporto e il loro impegno nei confronti del nostro team. Si sono dimostrati partner autentici mentre ci prepariamo a quella che sarà senza dubbio una stagione unica nella storia della Formula 1, anche alla luce dei nuovi regolamenti tecnici. Iniziamo la stagione con un foglio bianco e una grande opportunità per essere più competitivi rispetto alle campagne precedenti, Sono stati mesi intensissimi - ha continuato Briatore - nello stabilimento di Enstone in preparazione alla stagione, durante i quali abbiamo progettato e realizzato la A526, insieme a Mercedes-Amg che, a partire da questa stagione, fornirà la nuova power unit e il cambio: una partnership che ci entusiasma enormemente. Essere affiancati da così tanti dei nostri partner in un evento come questo è fantastico. Ringrazio tutti, sia i nuovi che quelli già presenti, per il loro impegno nei confronti del team, soprattutto dopo le difficoltà in pista affrontate lo scorso anno.”

Gli ospiti dell’evento hanno potuto gustare acqua mineralizzata Bwt, filtrata e mineralizzata fresca a bordo grazie a una tecnologia di purificazione all’avanguardia. L’implementazione completa di questa acqua, Aqua by Msc, su tutta la flotta consentirà l’eliminazione, in media, di oltre 4 milioni di bottiglie di plastica al mese. Entro il 2026, ciò rappresenterà una media annuale di oltre 49 milioni di bottiglie di plastica monouso eliminate a livello di flotta, dimostrando ulteriormente l’impegno di Msc Crociere nella riduzione del proprio impatto ambientale, un impegno condiviso anche dal team Bet Alpine F1.

I piloti del team Bet Alpine F1 e gli ospiti hanno avuto l’opportunità di esplorare la nave prima di riunirsi nella Panorama Lounge, un teatro incorniciato da vetrate a tutta altezza con vista mozzafiato sull’oceano e uno scenario suggestivo sul Porto di Barcellona e sul nuovo e moderno terminal crociere di Msc, per assistere alla presentazione globale dell’ultima monoposto di Formula 1 del team.