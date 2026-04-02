Alpine denuncia, “sui social messaggi d'odio contro Colapinto”. Dopo l'incidente causato involontariamente a Bearman in Giappone

Il team Alpine ha pubblicato una «lettera aperta» ai fan della Formula 1 per condannare l'odio rivolto al suo pilota Franco Colapinto sui social media in seguito a un incidente di gara avvenuto domenica in Giappone. Nel messaggio, Alpine condanna «i messaggi d'odio che hanno preso di mira Franco dopo la gara in Giappone dello scorso fine settimana». «Vogliamo ancora una volta denunciare l'odio e gli insulti, che non sono rivolti solo a uno dei nostri piloti, ma anche ai nostri rivali in gara e all'intera famiglia della F1», ha scritto il team francese.

Durante il GP del Giappone del 29 marzo, a Suzuka, il ventiduenne argentino ha involontariamente causato l'incidente di Oliver Bearman (Haas) rallentando troppo per ricaricare la batteria. Bearman ha riportato una lesione al ginocchio nella collisione. Colapinto è stato bersagliato di messaggi offensivi online, sebbene la FIA non gli abbia attribuito alcuna responsabilità nell'incidente. Alpine ha anche condannato «gli insulti e le minacce rivolti a Esteban Ocon», il suo ex pilota passato alla Haas, dopo il Gran Premio di Cina del 15 marzo. A Shanghai, Ocon si è scontrato con Colapinto mentre quest'ultimo usciva dai box. Il francese ha immediatamente ammesso la propria responsabilità e si è scusato.