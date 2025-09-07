Alpine annuncia, Gasly con noi fino al 2028. Il pilota francese è nel team dal 2023: «Il posto giusto per il mio futuro»

Il team Alpine e Pierre Gasly hanno rinnovato fino al 2028 il contratto che lega la scuderia francese di Formula 1 al pilota transalpino. «L'accordo riconferma l'impegno di Pierre nei confronti di BWT Alpine Formula One Team - si spiega in una nota - e consolida la fiducia di Alpine in Pierre come il pilota destinato a guidare il team nell'era del nuovo regolamento nel 2026 e non solo, sotto la direzione di Flavio Briatore e con il sostegno di Renault Group e del nuovo Ceo, Francois Provost». «Sono entusiasta di questo impegno a lungo termine con Alpine. In particolare, essendo francese, correre per un costruttore francese mi riempie di orgoglio - le parole del pilota -. Da quando sono arrivato nel 2023, ho sempre pensato che questo team fosse il posto giusto in cui stare per il futuro. Voglio stare qui nei prossimi anni e raggiungere il nostro obiettivo comune: vincere le gare e i campionati del mondo».