Alpine ingaggia Colapinto, sarà il pilota di riserva. L'argentino 21enne lascia la Williams, Briatore: «È una promessa»

L'argentino Franco Colapinto è entrato a far parte del team Alpine di Formula 1, per il quale sarà pilota di riserva per la stagione 2025. «Il ventunenne argentino ha firmato un contratto pluriennale e avrà il ruolo di collaudatore e pilota di riserva. Il suo arrivo contribuirà ad ampliare il bacino di talenti da cui il team potrà attingere durante tutta la stagione», sottolinea Alpine in una nota. Colapinto lascia così il team Williams con cui ha mosso i primi passi in Formula 1 ed ha disputato gli ultimi nove gp della stagione 2024, venendo preferito a Logan Sargeant, e su di lui ha messo gli occhi Flavio Briatore, consigliere esecutivo di Alpine: «Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo con Williams per ingaggiare Franco - ha detto il manager italiano -. Franco è chiaramente una delle promesse più brillanti del motorsport in questo momento. È giusto dire che ha sorpreso molte persone, me compreso, quando è apparso per la prima volta sulla griglia di partenza». «Non vedo l'ora di iniziare e di vedere dove ci porterà questa avventura», ha detto Colapinto, il cui arrivo metterà pressione sull'australiano suo coetaneo Jack Doohan, scelto da Alpine come sostituto di Esteban Ocon a fianco del francese Pierre Gasly.