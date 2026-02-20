Alpine, migliorie aerodinamiche per la A424. Il team francese ha svelato anche i piloti della prossima stagione

Alpine è pronta ad affrontare il mondiale endurance 2026, ed ha mostrato, a Parigi, la versione della hypercar 424 con cui il brand correrà nella prossima stagione. Nello specifico, la vettura è stata aggiornata dal punto di vista aerodinamico e, dal sito ufficiale del Wec, apprendiamo che le modifiche hanno fornito risposte incoraggianti nei recenti test svolti a Portimão, in Portogallo. Per il cui l'Alpine Endurance Team intende migliorare le performance dello scorso anno, quando ha ottenuto la vittoria al Fuji, e due podi, rispettivamente, ad Imola ed a Spa-Francorchamps.

Così, per la sua terza stagione nella categoria più importante del mondiale endurance Alpine affiancherà l'ex campione di Formula E, António Félix da Costa, alla coppia composta da Charles Milesi e Ferdinand Habsburg sulla vettura numero 35. Mentre la A424 numero 36 vedrà aggiungersi al duo formato da Jules Gounon e Frédéric Makowiecki, il pilota Victor Martins. Sin dalla prima gara del 2026, che si terrà in Qatar il 28 marzo, sarà semplice distinguere le due hypercar Alpine nel gruppo dei prototipi del Wec, grazie alla loro livrea che affianca al blu tipico del brand, i colori bianco e rosso, che ripropongono sulle vetture le tonalità della bandiera francese.

Da ricordare infine che Alpine ha annunciato ufficialmente il ritiro dal Campionato Mondiale Endurance (WEC) al termine della stagione 2026, ponendo fine al programma Hypercar A424 LMDh dopo tre anni.