Alpine prende il posto di Renault in Formula 1 per essere il simbolo della sportività francese

ROMA - Il team Renault di Formula 1 diventerà Alpine nel 2021. Il costruttore francese dunque non solo passa, ma rilancia con il suo marchio più sportivo e, nell’ambito della riorganizzazione voluta dal nuovo CEO, Luca De Meo, metterà le proprie insegne anche sulle monoposto che corrono nella massima categoria motoristica.

La necessità di una decisa ristrutturazione aveva infatti fatto temere nei mesi scorsi addirittura una seconda morte per Alpine dopo la recente rinascita con la A110, piccola coupé 2 posti a motore centrale e trazione posteriore che ha entusiasmato a tal punto la critica da guadagnarsi il secondo posto nella classifica di “Auto dell’Anno 2019” dopo una votazione supplementare dovuta all’iniziale ex aequo con la Jaguar I-Pace a 250 punti.

Ed invece è arrivata la notizia che Alpine diventerà la punta di diamante della sportività del gruppo Renault affiancando l’altra attività ufficiale nel classe LMP2 del WEC dal 2013 dove, con il team Signatech, ha raccolto 8 vittorie, tra le quali 3 edizioni della 24 Ore di Le Mans (2016, 2018 e 2019), due titoli costruttori e altrettanti per piloti oltre a un altro paio di titoli nel campionato ELMS. Senza contare la Renault Alpine A442B che ha trionfato a Le Sarthe nel 1978 con Jean Pierre Dassaud e Didier Pironi.

Gli appassionati ricordano chiaramente la prima vittoria a Monte Carlo nel 1971 con Ove Andersson, fino al dominio nel corso della stagione nel 1973 che vide la A110 aggiudicarsi 5 dei primi 6 posti e il titolo per Costruttori. Anche la Renault può vantare un palmares sportivo di prim’ordine proprio in Formula 1 dove ha vinto due titoli con la squadra ufficiale (2005 e 2006) e Fernando Alonso e altri 10 titoli come fornitore di motori: 5 con la Williams, 1 con la Benetton e 4 con la Red Bull accoppiati dagli altrettanti iridi di Sebastian Vettel.

La Alpine parteciperà ufficialmente al campionato di Formula 1 del 2021 sulla scorta del patto della Concordia in vista della stagione successiva che vedrà il debutto delle vetture basate sul nuovo regolamento tecnico. «Alpine ha chiaramente un ruolo in Formula 1 e potrà aspirare alla vittoria» ha dichiarato Cyril Abiteboul, direttore generale di Renault DP World F1 Team mentre Luca De Meo ha detto che «Lanciando Alpine, simbolo dell’eccellenza francese, nella più prestigiosa delle discipline automobilistiche mondiali, intendiamo continuare la nostra avventura come costruttori in uno sport rinnovato».