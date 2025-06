Alpine pronta a tornare in pista da protagonista alla 24 Ore di Le Mans. Per la A424 due podi in questa stagione

E' una lunga storia quella che lega la 24 Ore di Le Mans con Alpine, pronta a scendere in pista anche per l'ormai prossima edizione 2025 della competizione. Presente nel classico circuito della Sarthe dal 1963, la marca fondata da Jean Rédélé ha ottenuto il suo primo successo di categoria già alla sua seconda partecipazione, nel 1978. Tornata alle gare nel 2013, Alpine ha aggiunto al suo albo d'oro tre vittorie nella categoria LMP2 prima di ritornare ai vertici dell'Endurance lo scorso anno con la A424, la sua nuova Hypercar. Presente nell'Hyperpole sin dal suo debutto nel circuito della Sarthe, Alpine A424 ha avuto un esordio promettente per poi subire l'unico doppio ritiro della sua carriera. Dodici mesi dopo, il team è tornato a Le Mans con l'obiettivo di dimostrare i progressi compiuti nella gara più lunga, difficile e rinomata dell'anno, dove arrivare al traguardo sarà la prima sfida.

Dopo questa prima esperienza a Le Mans, Alpine ha continuato a prestare particolare attenzione al miglioramento dei propri prototipi. Nelle sette gare disputate da allora, Alpine Endurance Team ha continuato a mettere alla prova l'A424 cercando di alzare sempre l'asticella, e si è classificata terza alla 6 Ore di Fuji nel 2024, poi alla 6 Ore di Imola e alla 6 Ore di Spa-Francorchamps nel 2025. Subito dopo il secondo podio consecutivo conquistato all'inizio di maggio in Belgio, i 'Blu' si sono concentrati rapidamente sulla 24 Ore di Le Mans. Dopo i test sul Circuito Paul Ricard, hanno proceduto a una revisione completa delle loro Hypercar. Il team ha anche svolto un lavoro di preparazione, prima di un ultimo test la scorsa settimana a Magny-Cours.

Da lunedì, Alpine Endurance Team ha stabilito il suo campo base al circuito de La Sarthe. Prima di scendere in pista, la scuderia dovrà recarsi in centro città per la Pesatura, operazione in cui i commissari della FIA e dell'ACO (Automobile Club de l'Ouest) esamineranno gli elementi chiave di ogni vettura iscritta. Dopo la parata in città sabato alle 15, le A424 torneranno sul Circuito de La Sarthe domenica. «Per questa seconda partecipazione delle A424 a Le Mans - ha commentato Philippe Sinault, team principal Alpine Endurance Team - riteniamo di aver fatto progressi significativi a tutti i livelli. Lo dimostrano i nostri podi a Imola e Spa, in due circuiti molto diversi tra loro. Ma la 24 Ore di Le Mans rimane un evento davvero unico, che affrontiamo con grande umiltà, vista la difficoltà della gara e il livello senza precedenti dei partecipanti».