Alpine, rivoluzione continua nel team: scaricato il quattro volte campione del mondo Prost

Anche Alain Prost non farà parte del management Alpine nella stagione 2022: al quattro volte iridato di Formula 1, consulente della squadra ex Renault dal 2016 e poi direttore non esecutivo dal 2019, non è stato rinnovato il contratto. È un'altra mossa compiuta dall'amministratore delegato Laurent Rossi, intenzionato a ridisegnare la catena di comando del team come già visto con l'uscita di scena di Marcin Budkwoski, annunciata giovedì scorso. Per Prost si trattava della terza parentesi con Renault, di cui è stato pilota fra il 1981 e il 1983, e poi nel 1993, quando la casa transalpina era motorista Williams e il Professore raggiunse il suo quarto Mondiale.

Alla luce di questa notizia, viene considerata sempre più imminente la conferma di Otmar Szafnauer come team principal: il manager americano ricoprirebbe il ruolo che aveva in Aston Martin fino al termine dell'ultimo campionato. E Szafnauer potrebbe portare con sé anche lo sponsor BWT. L'azienda austriaca ha avuto grande visibilità colorando di rosa la livrea delle precedenti Force India e Racing Point, ma nella trasformazione della scuderia in Aston Martin è diventata un partner di secondo piano. E ora potrebbe legarsi ad una compagine avversaria.