Alpine sceglie il biocarburante diesel HVOlution di Enilive per la logistica. Il team lo utilizzerà per le trasferte F1

Alpine ed Eni ampliano la loro collaborazione anche alla logistica della Formula 1, con BWT Alpine Formula One Team che ha scelto HVOlution, il carburante diesel rinnovabile di Enilive, per alimentare i mezzi utilizzati nel trasporto delle monoposto e delle strutture durante gli appuntamenti europei del Mondiale. L'adozione del biocarburante inizierà nel corso di questa stagione e porterà progressivamente la flotta logistica del team a utilizzare esclusivamente HVOlution. Il carburante sarà disponibile attraverso la rete di oltre 1.700 stazioni Enilive presenti nei principali Paesi europei, con i rifornimenti gestiti tramite le carte Multicard. HVOlution viene prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela utilizzando materie prime rinnovabili, soprattutto scarti e residui come oli alimentari esausti e grassi animali.

Essendo un carburante «drop-in», può essere impiegato sui veicoli compatibili senza modifiche ai motori o alle infrastrutture di distribuzione. Nel 2025, secondo Enilive, la riduzione media delle emissioni di CO₂ equivalente lungo l'intero ciclo di vita è stata del 79,5% rispetto al riferimento fossile. Il progetto si inserisce nella partnership tra Eni e BWT Alpine Formula One Team, avviata con il ritorno di Eni nel campionato come Official Energy and Fuel Partner della squadra. L'intesa comprende anche attività rivolte allo sviluppo di biocarburanti destinati alle competizioni motoristiche aggiungendo così un nuovo tassello alla collaborazione, estendendola dalle tecnologie energetiche e dai carburanti alle operazioni che permettono al team di spostarsi tra i diversi circuiti europei.