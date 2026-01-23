Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto. La A526 presentata sulla nave MSC World Europa

Una monoposto totalmente rinnovata, dal motore al telaio, per guadagnare un posto di rilievo nel prossimo mondiale di Formula 1. Alpine svela la A526 a Barcellona, all'interno della MSC World Europa ancorata nel porto della città catalana. A dominare la livrea sono ancora una volta il tradizionale blu Alpine e il rosa del partner BWT. Per il resto, tutto cambia: il propulsore - fornito da Mercedes AMG High Performance Powertrains - è per metà termico e per metà elettrico, il telaio ridisegnato, dimensioni e peso sono stati notevolmente ridotti: 200 mm di lunghezza e 100 mm di larghezza in meno, mentre sono stati limati 30 kg sul peso totale.

L'occasione per rivoluzionare la vettura è il nuovo regolamento, con l'auspicio non solo di abbandonare la scomoda posizione di fanalino di coda, ma diventare protagonista del campionato. Lo dice chiaramente l'Advisor Flavio Briatore: «Abbiamo un'auto nuova, ci sono regole nuove, i piloti sono bravi e abbiamo fatto tutto quel che dovevamo. Se sbagliamo, non ci sono scuse: è colpa nostra e dobbiamo andare a casa tutti quanti». Ma non basta, perché il manager piemontese chiarisce che l'obiettivo è «stare almeno davanti alle Williams, che utilizzano lo stesso propulsore Mercedes». A guardare avanti è il direttore tecnico David Sanchez, che assicura di aver dato il massimo, insieme a tutto il team, nello sviluppo del progetto.

Il nuovo regolamento di F1 implica anche imparare una nuova modalità di guida. I piloti della scuderia francese Franco Colapinto e Pierre Gasly si dichiarano soddisfatti dai primi test in pista. «Ora - spiegano - dobbiamo guidare parecchio, prendere maggior confidenza con la vettura. Se il fisico viene sottoposto a sollecitazioni la testa deve invece lavorare ancora di più per sfruttare al massimo il potenziale di questo nuovo propulsore». Martedì a Barcellona prendono il via i test prestagionali, dove si potrà capire se gli auspici di Alpine possono tramutarsi in realtà.