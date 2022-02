Alpine, la sfida alla Toyota si rinnova. Team Signatech e piloti tutti confermati per il campionato WEC 2022

Alpine si prepara alla nuova stagione nel campionato mondiale endurance WEC confermando gli uomini e le strutture che l’anno scorso l’hanno portata ad essere l’unica antagonista in grado di impensierire lo strapotere di Toyota. Dunque tutto affidato, ancora una volta, alla Signatech, sotto la direzione del team principal Philippe Sinault, e all’affiatato terzetto di piloti composto da Nicola Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxiviere.

Si rinnova dunque il sodalizio tra la struttura di Bourges che negli anni scorsi ha portato a due titoli nella European Le Mans Series, altrettanti titoli WEC e 3 vittorie alla 24 Ore di Le Mans nella categoria LMP2. Dallo scorso anno, la decisione di compiere il salto nella classe regina con una vettura LMP1 che segue ancora il vecchio regolamento. Anche quest’anno il team Alpine Signatech schiera una sola A480 basata su telaio Oreca e dotata di motore Gibson V8 4,5 litri aspirato da 630 cv (a seconda del Balance of Performance deciso dalla FIA) con centralina elettronica Cosworth e cambio sequenziale a 6 rapporti Xtrac.

Quest’anno la classe regina si chiama Hypercar includendo le LMP1, come la Alpine, e le LMH (Le Mans Hypercar) come la Toyota, la Glickenhaus e, se dovesse riuscire a fare in tempo, la Peugeot. Il prossimo anno ci sarà il grande ritorno della Ferrari e l’arrivo delle nuove LMDh (Le Mans Daytona Prototype) di Audi, Cadillac e Porsche mentre nel 2024 arriverà proprio quella della Alpine. Anche in questo caso, il fornitore sarà la francese Oreca mentre il motore termico sarà sviluppato direttamente dal costruttore francese a Viry-Châtillon, dove un’equipe dedicata sviluppa già si occupa del motore di Formula 1 sotto la direzione di Bruno Famin, uno dei 3 membri del consiglio direttivo di Alpine, insieme a Otmar Szafnauer, team principal del team di Formula 1, e al nostro Davide Brivio che rispondono a Laurent Rossi

«Correndo sia in Formula 1 che nell’Endurance – ha dichiarato l’amministratore delegato del marchio sportivo del gruppo Renault – Alpine è una delle poche marche presente in due Campionati del Mondo sanciti dalla FIA, dove ci confronteremo con altri avversari prestigiosi. La sfida si preannuncia sempre più difficile, ma sono convinto che il nostro equipaggio sarà, ancora una volta, all’altezza delle attese degli appassionati di Alpine». «Abbiamo fatto un enorme lavoro di preparazione – ha detto Philippe Sinault – con l’obiettivo di far ancor meglio dell’anno scorso. Dobbiamo essere ambiziosi stando nell’élite e facciamo del nostro meglio ogni giorno per essere all’altezza di questa sfida prestigiosa ed avvincente».

La Alpine A480 sarà regolarmente ai nastri di partenza del campionato 2022 alla Mille Miglia di Sebring il 18 marzo, prima delle sei date previste dal calendario, preceduta dal prologo del 12 e 13 marzo sul celebre circuito della Florida che ospita anche una tappa del campionato di durata IMSA ed è dunque il simbolo di una convergenza sportiva e di regolamenti che vedrà i primi passi nel 2023.